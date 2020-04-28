Dolar ne kadar oldu? (28.04.2020)

Dolar/TL yeni güne 6,99, seviyesinden başladı. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 yıllık sabit kuponlu gösterge tahvil ihalesi düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 95 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 2 bin 131 yeni vaka tanısı konulduğunu, 4 bin 651 hastanın da iyileştiğini açıkladı.

ERDOĞAN: TÜNELİN UCUNDAKİ IŞIĞI GÖRDÜK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Hafta sonları sokağa çıkma sınırlandırmasını bayram sonrasına kadar sürdürmeyi düşünüyoruz. Bu hafta sonu da yine 31 ilimizde 3 gün süreyle 1 Mayıs sebebiyle sokağa çıkma sınırlandırması uygulayacağız.” dedi. Cumhurbaşkanı “Tünelin ucundaki ışığı gördük” diyerek tedbirlere uyulması durumunda hayatın normale dönmesi adına bir planı yakın zamanda açıklayacaklarını ifade etti.

ABD'de koronavirüs vaka sayısı 1 milyonu aştı. Çin’de dün 6 yeni corona virüsü vakası tespit edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Pazartesi programında yer alan corona virüsü salgınına ilişkin basın toplantısı iptal edildi.

Japonya’da işsizlik oranı Mart ayında son 1 yılın en yüksek seviyesine yükseldi ve açık işlerin başvurulara oranı 3 yılın en düşük seviyesine geriledi.

ABD Merkez Bankası (Fed), nakit sıkıntısı çeken yerel yönetimlere ve eyalet hükümetlerine para akışının devam ettirilmesi çabalarının bir parçası olarak yerel yönetim tahvili alım programını genişletti.