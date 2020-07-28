Dolar ne kadar oldu? (28.07.2020)

Dolar/TL dün akşam ani bir dalgalanma ise 7 seviyesine yaklaşırken daha sonra uzun süredir seyrettiği 6,85 seviyesinde dengelendi. Kur 2019’dan beri 100 milyar doları aşan kamunun döviz arzının da desteğiyle 6.85 etrafında 1 aydan fazla süredir oldukça dar bir bantta seyrediyordu. Euro/TL ise dün akşam saatlerinde 8.2060 ile tarihi zirve seviyelerini test etmesinin ardından gerileyerek 8.05 civarında güne başladı.

FED KARARI BEKLENİYOR

Resmi tatil nedeniyle bu hafta piyasalarda üç buçuk gün işlem yapılacak. Piyasada bugün Hazine’nin döviz cinsi iç borçlanmaları izlenecek. Haftanın kalanında ise TCMB’nin yarınki enflasyon raporu takip edilecek. Bankacılara göre haftanın en önemli dış gündem maddesi ise ABD Merkez Bankası (Fed) faiz kararı olacak.

Yatırımcılar Fed’in bu haftaki toplantısında son derece gevşek para politikasını teyit edeceğini ve belki de uzun vadede daha yüksek enflasyona göz yumacağının işaretini vermesini bekliyorlar. Bu beklentiler ile altının onsu bir haftadan kısa sürede 130 dolar yukarı çıktı. Gram altın 430 TL’yi aştı.

DOLAR GÜÇ KAYBEDİYOR

Dolar başlıca para birimleri karşısında temmuzda yüzde 3.6 geriledikten sonra yaklaşık 10 yılın en kötü aylık performansını kaydetmeye hazırlanıyor. Dolar endeksi mayıs ortasından bu yana yaklaşık yüzde 7 geriledi. Açık dolar pozisyonları iki yılın en yüksek seviyesinde bulunuyor. Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine dikkat çekiyorlar.

YÜKSELİŞTE S-400 FAKTÖRÜ

Bir bankacı, “Euro/dolar paritesindeki sert yükselişler euro/TL’ye yükseliş yönlü yansırken dolar/TL kamu adımlarıyla bir süredir sabit seyir izliyor. Bir süredir devam eden stabil seyre rağmen dün sert yükselişler görüldü. Dolar/TL’deki yükselişle aynı anda ABD’de Türkiye’nin Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi almasına ilişkin yaptırım uygulanma ihtimalini artıran haberler gördük. Sıçrama sonrası her ne kadar yeniden 6.85 civarına geri gelsek de bu tip hareketler riskleri ortaya koyuyor” dedi.

FAİZLER HALKI ALTINA YÖNLENDİRDİ

Bankacı TL’nin getirisinin yatırımcıyı enflasyondan korumaya yetmeyeceği endişesinin piyasada önemli bir etken olduğuna dikkat çekerek, “TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının dövize altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi olduğunu görüyoruz. Lokal ve dış döviz talebine etki eden tüm unsurları bir araya getirdiğimizde TCMB’nin döviz piyasasında bugüne kadar yaptığını devam ettirmek adına daha çok rezerve ihtiyacı olabileceği ve bunun var olmadığı endişesi önümüzdeki dönem açısından ciddi bir risk unsuru” dedi.

ÖNCE 8’İ AŞTI SONRA TARİHİ ZİRVESİNE YAKLAŞTI

Geçen hafta başında 7.75’in altında olan euro/TL önce Ağustos 2018’den beri ilk kez 8 seviyesinin üzerine çıktı. Ardından da dün gece 8.2’yi aşarak tarihi zirvesine yaklaştı. Euro/TL’de parite etkisinin ötesinde son dönemde Akdeniz’de devam eden sondaj çalışmalarının AB ile ilişkilerde yarattığı gerilim de belirleyici oldu.

Dolar/TL dünkü hareket dışarda tutulduğunda bir aydan daha uzun süredir 6.85 etrafında oldukça dar bantta neredeyse hareketsiz bir seyir izliyor. Bu seyirde kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı belirleyici konumda. Dün akşam saatlerinde 6.9850’yi test eden dolar/TL daha sonra 6,90’ın altında dengelendi.

CDS YENİDEN 500 BP’NİN ALTINDA

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi ise corona virüsüyle birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü. Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta başında 500 puanın altına gerilemişti. CDS bu sabah ise 489/499 seviyesinde güne başladı. (REUTERS)