Dolar ne kadar oldu? (29.05.2020)

Türkiye'de bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar yabancı ülkelerle para takası (swap) yapmak için başlatılan görüşmeleri takip ediyor.

TÜİK BÜYÜME RAKAMLARINI AÇIKLAYACAK

TÜİK saat 10.00’da 2020 yılı birinci çeyrek büyüme verisini açıklayacak. Türkiye ekonomisinin corona virüsünün etkilerinin henüz tam olarak hissedilmediği ilk çeyrekte %5.4 büyümesi beklenirken, yılın kalanında ise beklentiler daha kötümser olsa da 2020 genelindeki daralmanın yine de %0.75’te kalacağı öngörülüyor. Reuters’ın 14 kurumun katılımıyla gerçekleştirdiği ankette ilk çeyrek için büyüme tahminleri %4.4 ila %6.4 bandında yer alıyor.

Türkiye ekonomisi 2019’un son çeyreğinde yüzde 6, 2019 yılı genelinde ise yüzde 0.9 büyümüştü. Kişi başı milli gelir 9.127 dolar ile 2018’in 566 dolar altında kalmıştı.

KAFE VE RESTORANLAR 1 HAZİRAN’DA AÇIKLIYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı açıklamada 1 Haziran tarihi itibarıyla restoran, kafe, pastane, kıraathane, çay bahçesi, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca türü işletmelerin belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00’a kadar hizmet vermeye başlayacağını açıkladı. Eğlence mekanları ile nargile satışının bu kapsamın dışında olduğunu söyleyen Erdoğan, plajlar, milli parklar ve bahçeler, müze ve ören yerlerinin de 1 Haziran’da açılacağını belirtti.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli kontratları, corona virüsü salgınından küresel ekonomik toparlanmanın hızlı olacağı konusunda artan iyimserliğin, ABD ve Çin arasındaki Hong Kong ile ilgili uzlaşmazlığa dair kaygıları geri plana itmesiyle yükseldi.

Bununla beraber, hisse senetleri için en büyük risk ABD-Çin ilişkileri olarak gözüküyor. Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun dünkü açıklamasında Hong Kong'un artık ABD yasalarına göre özel statüye sahip olamayacağını açıklamasıyla ABD-Çin ilişkileri daha fazla kötüleşebilir.