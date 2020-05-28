Dolar ne kadar oldu? (29.05.2020)

Corona virüsü salgınında dünya genelinde vaka sayıları azalma eğilimini sürdürürken, piyasalar aşı haberlerini ve hükümetlerin attığı “ekonomiyi yeniden açma” adımlarını takip etmeye devam ediyor.

Türkiye’de bayram tatili sonrasında ekonominin yeniden açılması konusunda ikinci aşamaya geçilirken, piyasalar yabancı ülkelerle para takası (swap) yapmak için başlatılan görüşmeleri takip ediyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, dün akşam yaptığı açıklamada “ülkelerle yapılan ticarette yerel parayı öncelemek kapsamında bir çok ülkeyle swap görüşmelerine başlandığını” söyledi.

26 Mayıs Salı günü 6,70 seviyelerine kadar düşen dolar/TL kuru, bugün güne 6,78 seviyelerinden başladı. Euro/TL’de de güne 7,57 seviyelerinden başlandı.

Bugün saat 10.00’da Ekonomik Güven Endeksi verileri açıklanacak.

ABD İLE ÇİN ARASINDAKİ GERİLİM ARTIYOR

Asya borsaları ve ABD borsası vadeli kontratları, corona virüsü salgınından küresel ekonomik toparlanmanın hızlı olacağı konusunda artan iyimserliğin, ABD ve Çin arasındaki Hong Kong ile ilgili uzlaşmazlığa dair kaygıları geri plana itmesiyle yükseldi.

Bununla beraber, hisse senetleri için en büyük risk ABD-Çin ilişkileri olarak gözüküyor. Özellikle ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun dünkü açıklamasında Hong Kong’un artık ABD yasalarına göre özel statüye sahip olamayacağını açıklamasıyla ABD-Çin ilişkileri daha fazla kötüleşebilir.