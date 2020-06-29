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Dolar ne kadar oldu? (29.06.2020)

Dolar/TL yeni haftaya, 6,85 ile geçen haftayı kapattığı seviyelerden başladı. Corona virüsü salgınında artan vaka sayıları, küresel ekonomide toparlanmaya dönük umutları azaltırken, piyasalarda endişe ve dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Sozcu.com.tr
08:22 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (29.06.2020)

Corona virüsü vaka sayılarında tüm dünyada görülen artış eğilimi, küresel piyasalarda endişe ve dalgalanmalara neden olmaya devam ediyor.

Dolar/TL haftaya 6,85 ile geçen hafta kapanışı ile aynı seviyelerde başladı. Euro/TL de 7,71 seviyelerinden haftaya başladı.

ABD’de artan corona virüsü vakalarının ekonominin yeniden canlanacağı umuduna gölge düşürmesiyle, dolar güvenli liman olma cazibesiyle öne çıkmaya devam ediyor.

Dolar/TL geçen hafta perşembe günü, piyasaların piyasaların yakından izlediği TCMB faiz kararının hemen ardından 6.8380 seviyesine kadar gerilemiş, sonra tekrar 6,85 seviyelerine yükselmişti.

Bugün Türkiye’de piyasalar saat 10.00’da açıklanacak Ekonomik Güven Endeksi verilerini takip edecek.

Son güncelleme: 08:35 29.06.2020
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