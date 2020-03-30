Dolar ne kadar oldu? (30.03.2020)

Dolar/TL haftaya 6,47 seviyesinde başlarken piyasalar yeni haftaya corona virüsüne karşı devletlerin aldığı önlemlerin etkisini izleyecek. Yeni kısıtlama kararları, ekonomiye etkileri ve alınan tedbirler piyasa için tek gündem olmayı sürdürüyor.

Dünya genelinde corona virüsü vakası sayısı bu sabah itibariyle 721 bin 817’ye ulaştı. Bu virüsün yol açtığı hastalıklardan yaşamlarını yitirenlerin sayısı ise 33 bin 968’e yükseldi. Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng, Çin'de koronavirüs salgınının yayılmasının büyük ölçüde durdurulduğunu açıkladı.

ABD Temsilciler Meclisi, daha önce senatoda kabul edilmiş olan 2 trilyon dolarlık ekonomik yardım paketini onayladı. Amerika Maliye Bakanı Steven Mnuchin 12 Nisan'da işyerlerinin yeniden açılıp açılmayacağıyla ilgili kararı ekonominin değil sağlığın belirleyeceğini kaydetti.

GÜNEY KORE DE AİLELERE PARA VERECEK

Reuters’ta yer alan habere göre Güney Kore hükümeti ülkede en fazla kazanan yüzde 30’luk kesim dışındaki hane halkına 1 milyon won’a kadar (816 dolar) maaş verecek. Öte yandan bugün alınan bir kararla Çin Merkez Bankası piyasalara daha rahat para verebilmek için repo faizlerini düşürdü. Ülkede haftalık repo faizi yüzde 2.40’tan yüzde 2.20’ye geriledi.