Dolar ne kadar oldu? (30.04.2020)

Piyasalar yeni günde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ‘Enflasyon Raporu’ ve Avrupa Merkez Bankası(ECB) kararının izleyecek. Amerikan Merkez Bankası (Fed) dün akşam beklendiği gibi faizleri yüzde 0-0,25 aralığında tutarak ekonomiyi canlandırma çalışmalarına devam ettiğini gösterdi.

TCMB Başkanı Murat Uysal, ‘Enflasyon Raporu’ ile ilgili sanal ortamdan bir sunum yapacak. TCMB son enflasyon raporunda bu yıl sonu tüketici fiyatları tahminini %8,2, gelecek yıl sonu tahminini %5,4 olarak açıklamıştı.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), faiz kararını açıklayacak. Kararın ardından ECB Başkanı Christine Lagarde, basın toplantısı düzenleyecek.

Sağlık Bakanlığı, son 24 saat korona virüsten 89 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 bin 936 yeni vaka konulduğunu, 5 bin 231 hastanın iyileştiğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Normalleşme süreci beklendiği şekilde devam ederse okulları 1 Haziran'da açarız” ifadelerini kullandı.

ABD PİYASAYI DESTEKLEMEK İÇİN PETROL ALIYOR

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Ulusal rezervler için milyonlarca varil petrol alacaklarını söyledi. Japonya’da parlamentonun 241 milyar dolar büyüklüğündeki ek bütçeyi bugün onaylaması bekleniyor.

Avrupa’nın toparlanma planının yılın ikinci yarısında uygulanmaya hazır olması gerektiğini, planın Aralık ayına veya daha sonrasına kadar sürüncemede kalmaması gerektiğini söyledi.