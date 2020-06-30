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Dolar ne kadar oldu? (30.06.2020)

Piyasalar bugün açıklanacak dış ticaret istatistiklerini beklerken dolar/TL güne 6,85 civarında başladı. İstihdam kaybı yaşanmaması adına kısa çalışma ödeneği 1 ay daha uzatıldı.

07:55 -
Haberler Ekonomi
Dolar ne kadar oldu? (30.06.2020)

Yoğun veri akışının olduğu ayın son gününe dolar/TL 6,85 civarında güne başladı. TÜİK ise bugün dış ticaret istatistiklerini ve hizmet üretici fiyatları verilerini açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Öncü veriler ekonominin güçlü bir toparlanma sürecinde olduğunu gösteriyor.” derken kısa çalışma ödeneğinin süresi bir ay uzatıldı.

Avrupa Birliği (AB), 14 ülkenin AB'ye seyahat etmesine izin vermeyi planlıyor. Listede ABD, Rusya ve Türkiye ise bulunmuyor.

Fed Başkanı Jerome Powell, ABD ekonomisinin “önemli bir yeni aşamaya” beklenenden daha erken girmeyi başardığını ancak pandemi öncesi seviyelere dönülmeden önce hala gidilmesi gereken uzun bir yol olduğunu söyledi.

Bugün New York Güney Bölgesi Federal Mahkemesi'nde devam eden Halkbank davasının ara duruşması yapılacak. Davaya bakan Başsavcı Geoffrey Berman, Başkan Trump’ın isteği üzerine görevden alınmıştı. (FOREKS-SOZCU.COM.TR)

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Son güncelleme: 07:59 30.06.2020
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