Dolar ne kadar oldu? (30.07.2020)

Dolar/TL’nin kamunun 100 milyar doları aşan döviz arzı desteğiyle yaklaşık 1.5 aydır izlediği stabil seyir, bu hafta itibarıyla yerini 7 seviyesine doğru yükselişe bırakırken Türkiye’nin risk primi (CDS’ler) 500 puanın üzerinde hızlı yükseldi.

Euro/TL 8,27 ile rekor tazelerken, dolar/TL de 7.00 seviyesini gördü.

TÜRKİYE NEGATİF AYRIŞIYOR

BIST-100 endeksinde önceki gün yaşanan yüzde 3.5 civarı kayıp sonrası dün de yüzde 2 kayıp yaşanırken bankacılık endeksi önceki günkü yüzde 4.5 kaybının ardından bugün de yüzde 3’e yakın kayıp yaşadı.

TCMB’nin piyasalarda belirgin bir oynaklık getirmeyen enflasyon raporu sonrası gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası (Fed), pandeminin etkilerini hafifletmek için gösterge faizi 15 Mart’tan bu yana bulunduğu yüzde 0 ile yüzde 0.25 hedef bandında tutma kararı aldı.

Pandeminin çok ciddi bir risk oluşturduğunun altı çizen Fed, repo ve swap hatlarını 31 Mart’a kadar uzattı. Ekonominin iyileştiğinden emin olana kadar faizlerin çok düşük seviyede tutulacağı vurgulandı.

ABD başta olmak üzere küresel piyasalarda genel olarak iyimser seyir yaşanırken TL varlıklarda belirgin bir negatif ayrışma görülüyor.

“SÜRDÜRÜLEBİLİR DEĞİL”

Analistler TL’nin artık “kontrol edilen” bir para birimi olduğunu, mevcut döviz rejiminin uzun vadede sürdürülebilir olmadığını, bu hafta piyasa hareketlerinin TCMB rezerv yeterliliklerine, para ve kur politikalarına yönelik endişeleri yansıttığını belirtiyorlar.

Öte yandan endişeleri tetikleyen etkenler ise ABD’de Türkiye’ye karşı Rus hava savunma sistemi alımı nedeniyle devam eden yaptırım süreci, Avrupa Birliği ile Akdeniz’de gerilen ilişkiler, Osman Kavala’nın tutukluluğuna yönelik batıdan gelen eleştiriler de yer alıyor.

DOLAR DÜNYADA ZAYIFLIYOR, TÜRKİYE’DE YÜKSELİYOR

Dolar, ABD’nin corona virüsü vakalarındaki artışı kontrol altına alamaması ve ivedi ekonomik toparlanma umutlarının azalmasıyla iki yıllık dip seviyesinin yakınında işlem gördü.

Doların diğer altı büyük para birimi karşısındaki değerini gösteren sepet kur endeksi ise 93.5’in altına gerileyerek 2018 Haziran’ından beri olan en düşük seviyesine yakın.

Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki zayıf seyre rağmen dolar/TL’de bir düşüş görülmediğine aksine yükseliş yaşandığına dikkat çekiyorlar. Euro/TL’de benzer şekilde 8.27 ile tarihi zirveyi gördü.

PİYASADA KÖTÜMSER BEKLENTİ

Commerzbank dün sabah yayımladığı raporda, “Haziran başından bu yana dar aralıkta kalarak kontrol edilen para birimine benzeyen TL yeniden hareket ediyor… Merkez Bankası ve kamu bankalarının müdahale kapasitesi açısından sınırlarına ulaşmış olmaları risk oluşturuyor – eğer öyleyse, böyle bir zorlu sınır aşıldığında kur sert yükseliş kaydedebilir. Türkiye’nin reel faiz oranının son yıllardan daha fazla negatif/ekside olduğu göz önüne alındığında, TL’nin orta vadeli görünümü konusunda kötümseriz” demişti.

Yatırımcılar TCMB’nin politika faizinin enflasyonun 4 puan altında kalması ile lokal yatırımcılarının TL getirisi elde edememesi nedeniyle dövize, altına ve son dönemde bu araçları barındıran yatırım fonlarına yönelme eğilimi dikkat çekiyor.

Öte yandan yabancı yatırımcıların hisse ve sabit getirili piyasalardan yılbaşından beri çıkışı 10 milyar doları aşarken TCMB başta olmak üzere kamunun döviz piyasasında bugüne kadar yaptığı arzını devam ettirmek adına ya yeni bir döviz finansmana ya da döviz arzına ara vermeye yakın olduğundan endişe ediliyor.

Reuters’da Temmuz ortasında yayımlanan bir haberde de dikkat çekildiği üzere, TL’nin istikrarlı ve rekabetçi bir seyir izlemesi Türkiye’nin yeni ekonomi politikasının temel hedeflerinden biri haline gelirken, Merkez Bankası rezervlerinden yapılan döviz satışlarına son dönemde kamu bankalarının kendi bilançolarından yaptıkları satışlar da eklendi.

Kamu bankalarının geçen yıl Aralık ortasında neredeyse sıfır olan net döviz açık pozisyonları Haziran’dan itibaren belirgin artış göstererek 10 Temmuz itibarıyla 9.7 milyar dolara yükseldi. 17 Temmuz’da ise tutar sınırlı düşüşle 9 milyar doların altına indi. TCMB ile birlikte bakıldığında Türkiye’nin 2019 başından bu yana piyasalara müdahaleyi de içeren toplam döviz arzı da 100 milyar doları aşmış durumda. Bankacıların hesaplamalarına göre son bir kaç günde belirginleşen döviz arzı ile ilgili tutar 110 milyar dolara yaklaşmış durumda.

CDS 500 BAZ PUANIN ÜZERİNE SERT YÜKSELDİ

Türkiye’nin beş yıllık kredi iflas takası (CDS) primi koronavirüs salgınıyla birlikte 650 baz puanı aşarak 2008 finansal krizden bu yana en yüksek seviyeye geldikten sonra 430 puana kadar düşmüştü.

Belirgin düşüşün ardından genel olarak yükseliş yönlü seyir izleyen 5 yıllık CDS geçen hafta başında 500 puanın altına gerilemişti. CDS dün 560 seviyesine yükseldi.

Gösterge 10 yıllık tahvilde ise son işlem %12.94 seviyesinde. (SOZCU.COM.TR-REUTERS)