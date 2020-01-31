Dolar ne kadar oldu? (31.01.2020)

Dolar/TL haftanın güne 5.98 seviyesinde başladı. Dolar/TL bugün en düşük 5.9643, en yüksek 5.9814 seviyesini gördü. Euro/TL 6.59 seviyesinden açıldı.

Foreks’in 13 ekonomist ile düzenlediği ankete göre, S&P’nin planlanmış değerlendirmesinde bir değişiklik yapmayarak, Türkiye’nin ‘Durağan’ olan görünümü ile ‘B+’ olan notunu sabit tutması bekleniyor.

Ankete katılan 13 ekonomistten 1’i görünümün ‘Pozitif’ olarak güncelleneceğini, bununla birlikte ‘B+’ notunun korunacağını öngörürken, 12’si ‘Durağan’ görünüm ile ‘B+’ kredi notunun değiştirilmeyeceği tahmininde bulundu.

CORONA VİRÜSÜ BASKI UNSURU OLMAYA DEVAM EDİYOR

Öte yandan corona virüsünün küresel ekonomi üzerindeki baskısı devam ediyor. Dünya Sağlık Örgütü (WHO) Çin'de ortaya çıkan korona virüsünün dünya ülkelerine yayılması nedeniyle uluslararası acil durum ilan etti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu, Çin’de imalat sektörü aktivitesinin Ocak ayında, ihracat siparişlerindeki düşüşün ve yeni koronavirüs salgınının ortaya çıkardığı riskler nedeniyle düşüş gösterdiğini bildirdi.