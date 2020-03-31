Dolar ne kadar oldu? (31.03.2020)

Corona virüsü salgınının global ekonomiye şok etkileri devam ederken, ilk olumlu veri Çin’den geldi. Çin’de Şubat ayında keskin daralma gösteren imalat ve hizmet sektörü aktivitesi Mart ayında beklenenden daha güçlü toparlandı.

Dün yukarı yönlü seyreden Dolar/TL, bugün 6,57 seviyesinde başladı. Euro/TL 7,24 seviyesinden açıldı. Türkiye'de corona virüsü sebebiyle vefat edenlerin sayısı 168 oldu, vaka sayısı 10 bin 827’ye ulaştı.

TÜRKİYE BAĞIŞ KAMPANYASI BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından yaptığı “Millete Sesleniş” konuşmasında corona virüsüne karşı bir bağış kampanyası başlatıldığını duyurdu.

TRUMP İLE PUTİN PETROLÜ KONUŞTU

Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump dün telefon görüşmesi yaparak, corona virüsü salgını ve petrol piyasasındaki durumu ele aldı. İkilinin yaptığı telefon görüşmesiyle ilgili olarak Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada G20 aracılığı ile petrol krizine çözüm bulmak konusunda ortak bir anlayış benimsendiği bildirildi. Suudi Arabistan corona virüsünden dolayı düşük üretimle petrol satışlarının düşebileceği endişesi ile petrol fiyatlarını 30 dolar seviyesine çekmişti. ABD’nin Rusya ve Suudi Arabistan arasında petrol krizi sürecinde arabulucu rolü üstlenmesi bekleniyor.

KÜRESEL PİYASALAR

ABD borsaları sağlık sektöründeki şirketlerine hisselerinin de yükselişi ile hafif toparlanma işaretleri gösterdi. Dow Jones dün günü yüzde 3.19, S&P 500 yüzde 3.35, Nasdaq ise yüzde 3.62 primli tamamladı.

Petrol fiyatları dip seviyelerden işlem görmeye devam ediyor. Dün Teksas petrolünün varili 20 doların altında işlem gördüğü seviyeden hafif yükselerek 21.22 dolara kadan çıktı. Brent petrolün varil fiyatı ise 23.21 dolar seviyesinde.