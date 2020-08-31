Dolar ne kadar oldu? (31.08.2020)

Dolar/TL geçen hafta 7.31 ile 7.4070 arasında dalgalandıktan sonra haftaya 7.35’in hemen altında başladı.

Piyasalarda bugün ikinci çeyrek büyüme, Temmuz ayı dış ticaret ve Hazine’nin önümüzdeki 3 aya ilişkin iç borçlanma stratejisi başta olmak üzere veri gündemi, AB ile ilişkiler ve Merkez Bankası’nın sıkılaştırma adımları takip edilecek.

MERKEZ’İN FONLAMA FAİZİ ÇİFT HANEDE

TCMB piyasalardaki faizi sıkılaştırma adımlarıyla yükseltmeye devam ediyor. Piyasaya sağladığı fonlamada geleneksel yöntem reponun payının artabileceğini hafta içinde belirten TCMB, bu yöntemle fonlama maliyetini yükseltmeye devam ediyor.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti geçen hafta itibarıyla %10.02’ye yükseldi. 4 Ağustos’tan bu yana aralıksız artış kaydeden fonlama maliyeti 16 Temmuz’da politika faizinin 90 baz puan altına yani %7.34’de bulunuyordu. Bu verilere göre TCMB 250 baz puanın üzerinde sıkılaştırma yapmış oldu.

Bir bankanın Hazine yetkilisi, “Veri gündemi oldukça yoğun hafta boyunca da benzer yoğunluk devam edecek ancak büyüme verilerinin geçmiş dönem olması nedeniyle piyasada fiyatlaması olmayacaktır. Bu haftanın en önemli verisi enflasyon olacaktır” dedi ve ekledi:

“TCMB’nin bugün de sıkılaştırma adımlarına devam edeceğini çift haneye yükselen ortalama fonlama maliyetinin düşük faizli repo ihalelerinin itfa olmaya devam etmesi nedeniyle belirgin yükseleceğini söyleyebiliriz. Dolar oldukça hızlı değer kaybetmeye devam ediyor. Bu iyimserlik dolar/TL’ye ise sınırlı yansıyor.”

OTODA ÖTV ARTIŞI ENFLASYONU NEGATİF ETKİLEYECEK

Binek otomobillerden alınan özel tüketim vergisinin (ÖTV) alındığı fiyat dilimlerinin matrahları artırılırken, en alt iki dilim dışında bütün ÖTV oranları artırıldı.

ÖTV artışlarının sektöre etkisine ilişkin otomobil distribütörleri matrahların artırılmasını memnuniyet verici ancak yetersiz olarak nitelerken, vergi oranlarındaki artışın pazarın büyümesini zorlaştıracağını belirtti.

Reuters’a bilgi veren 2 ekonomist de ÖTV artışının bütçe geliri için değil ithalatı azalmak amaçlı yapıldığını düşündüğünü söyledi. Firmaların fiyatlamalarının tamamlanmasıyla birlikte enflasyona da negatif etkisin netleşeceğini belirten 2 ekonomist, yıl sonu enflasyon tahminlerindeki yukarı güncellemenin 0.5-1 puana ulaşabileceğini belirttiler. Vergi artışının otomotiv hisselerine etkisi izlenecek.

ULUSLARARASI PİYASALAR

Asya borsaları yatırımcıların dünya genelindeki para ve maliye politikalarının son derece destekleyici kalacağını düşünmeleriyle 29 ayın zirvesine yükselirken, Çin’de beklentilerin üzerinde gelen hizmet sektörü ülkedeki toparlanmanın devam ettiğine işaret etti.

Dolar ABD’de faizlerin düşük kalacağı beklentisiyle art arda dördüncü defa aylık bazda düşüş kaydetmeye hazırlanırken yen, dolar karşısında yatay seyretti.

Dolar hem euro hem de başlıca para birimleri karşısında Mart ayından bu yana %10’dan fazla değer kaybetti. (REUTERS)