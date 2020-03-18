Dolar ne kadar oldu? İşte krizde son durum

Küresel piyasalarda corona virüsü kaynaklı sert satış baskısı gün içi dalgalanmalarla devam ederken Türk Lirası’nda dövize karşı da dalgalı bir seyir görülüyor.

Merkez Bankası (TCMB) iki gün erkene çektiği PPK toplantısında politika faizinde 100 baz puan indirime giderken bunun ötesinde likidite, kredi akışı ve reeskont başta olmak üzere corona virüsünün Türkiye ekonomisine olumsuz etkilerini sınırlamak adına tedbirler açıkladı.

Bankacılar TCMB’nin faiz indiriminin “önüne geçecek” tedbirler aldığını belirtirken bu kapsamda bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarının da yakından izleneceğini belirtiyorlar.

Öte yandan Merkez Bankası dün politika faizini 100 baz puan indirerek faizi iki yıl sonra ilk kez tek haneye düşürmüş oldu. Merkez Bankası’nın dün aldığı tedbirler arasında reel sektöre kredi akışının temini için bankalara ilave likidite sağlanması, bu likiditenin 91 gün vadede politika faizinin 150 baz puan altında olması da yer aldı.

Merkez’in tedbirleri arasında yabancı para zorunlu karşılıklarının yüksek kredi büyümesi sağlayan bankalar için düşürülerek piyasaya 5.1 milyar dolar likidite sağlanması ve 7.6 milyar dolar karşılığı reeskont kredisi geri ödemesinin ertelenmesi de yer aldı.

BORSA İSTANBUL’UN DÜŞÜŞ HIZI AZALDI

Hisse senedi piyasalarına bakıldığında ise Borsa İstanbul BIST100 endeksi dün günü yüzde 1.26 puan düşüşle 86 bin 777 seviyesinden kapattı. Önceki günkü büyük düşüşlerin ardından borsadaki düşüşlerin bir nebze de olsa normalleştiği gözlendi.

ABD BORSALARI KAYIPLARINI GERİ KAZANIYOR

ABD’de ise Amerikan Merkez Bankası’nın şirketleri desteklemek için kısa vadeli şirket tahvili alımı yapacağını açıklaması borsalara destek oldu. S&P 500 endeksi dün yüzde 6 yükselişle günü tamamlayarak kayıplarının bir kısmını geri kazandı. Dow Jones dün günü yüzde 5.2 yukarıda tamamlarken Nasdaq da yüzde 6.2 değer kazandı

HER ABD VATANDAŞINA 1000 DOLAR

Öte yandan Reuters’ta yer alan habere göre Trump yönetiminin üzerinde çalıştığı yeni bir yardım paketinin toplam 850 milyar dolar değerinde olduğu belirtiliyor. Paket kapsamında her ABD vatandaşına iki haftada bir 1.000 dolarlık nakit yardımı yapılması da bulunuyor.

Franklin Tempelton’dan Stephen Dover, “Likidite bir sorundu ve hükümet bunu aşmaya çalışıyor. Tüketim yavaşladığı için yardım paketleri sunmak zorundasınız, şu anda piyasaları etkileyen budur” diyor.

AVRUPA YARALARI SARMAYA ÇALIŞIYOR

Avrupa tarafında da borsalar bir miktar toparlanma eğilimi içinde. Avrupa’nın en değerli şirketlerinin bulunduğu STOXX 600 dün yüzde 2.26 değer kazanırken MSCI endeksi yüzde 2.83 değer kazandı.

BRENT PETROL 4 YILIN DİBİNDE

Brent petrolün fiyatı ise 30 doların altına indi. Brent 29 dolardan işlem görüyor. Brent petrolün varili 2016 yılından bu yana en düşük seviyelerinde.