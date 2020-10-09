Dolar rekor üstüne rekor kırmaya devam ediyor

Dolar/TL gece yarısı 7,9479 ile yeni zirvesini gördükten sonra 7,95’in altında işlem görmeye devam ediyor. Euro/TL’de 7,35’i aşarak rekorunu kırdı.

Bugün piyasaların öncelikli gündemi ABD’de Demokratlar ve Cumhuriyetçilerin yeniden corona virüsü yardım paketi üzerinde görüşmeleri oldu. Temsilciler Meclisi Sözcüsü Nancy Pelosi ve ABD Hazine Bakanı Steve Mnuchin vatandaşlara nakdi ödemeleri de içeren yeni yardım paketi için 40 dakikalık bir görüşme gerçekleştirdi. Yeni yardım paketi önceki gün Başkan Trump tarafından veto edilmişti.

ABD Hazine Bakanlığı tarafından 18 İran bankasına yaptırım uygulama kararı alınırken Türkiye piyasaları dış ilişkileri yakından takip ediyor. Yaklaşan ABD seçimlerinde Türkiye’ye karşı pek de dostane tutum takınmayan Biden’ın seçilme ihtimalinin artması TL üzerinde baskı unsuru. Öte yandan Azerbaycan-Ermenistan arasındaki gerilim iç piyasalarda yakından takip ediliyor.

S-400’LER BASKI UNSURU

Türkiye’nin Rusya’dan aldığı füze savunma sistemi S-400’leri test edeceğine ilişkin haberlere ABD’den tepki geldi. ABD’li senatörler Türkiye’ye yaptırım uygulanması için çağrıda bulunuyor.

Türkiye’de doların yükselişi ile mücadele edilecek yeterli rezerv kalmaması, ekonominin yapısal sorunları ve bütün bu dış gelişmeler kurun yukarı çıkmasında etkili.

ABD’de yeni bir corona virüsü yardım paketi için umutların canlanması, uluslararası piyasalarda altın fiyatını yukarı çekti. Uluslararası piyasalarda spot altın 1912,99 dolar/ons seviyesine kadar yükseldi.