Dolar yaptırım haberleriyle yükseldi

Doların uluslararası piyasalardaki zayıf seyrine rağmen TL, ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye dar kapsamlı da olsa yaptırım başlatacağı haberinin ardından yüzde 1’e yakın kayıpla 7.92’yi aştıktan sonra güne 7.90 seviyesinden başladı.

Her an açıklanabileceği bildirilen yaptırımlara Türkiye tarafından verilecek yanıt ve ABD’den gelmesi olası ileriye dönük mesajlar izlenecek. Ayrıca AB liderler zirvesi sonrası açıklamalar da takip edilecek.

Reuters’da yer alan habere göre aralarında ABD’li yetkililerin de bulunduğu kaynaklar ABD’nin kısa süre içinde Türkiye’ye Rusya’dan aldığı S-400 füzeleri nedeniyle yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Kaynakların her an açıklanabileceğini ifade ettiği yaptırımlar Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı (SSB) ve SSB Başkanı İsmail Demir’i kapsarken, bazı analistlerin belirttikleri çok daha ağır ekonomik yaptırım olasılıklarına kıyasla dar çerçeveli kalıyor.

AB ZİRVESİ TAKİP EDİLİYOR

Diğer taraftan Türkiye’nin Akdeniz’de doğalgaz aramasından dolayı yaptırım uygulanmasını ele alan Avrupa Birliği liderleri, dün akşam çalışma yemeğinde Türkiye’ye, sondajdan sorumlu kişi veya kurumlara uygulanacak şekilde yaptırım başlatılması için hazırlık yapılması üzerinde mutabık kaldılar. Ancak liderler yaptırımları daha önce belirttikleri gibi bu ay değil, Mart’ta başlamasında uzlaşmış görünüyorlar. Zirve sonrası açıklama henüz yapılmadı.

Bir bankanın Hazine işlemcisi, ABD ve AB’nin eş zamanlı olarak yaptırım açıklamasını “olumsuz” olarak nitelerken, kısa vadede yaptırımların Türkiye ekonomisine doğrudan bir etkisi olmayacağına dikkat çekerek, “Yaptırım gündemini aslında biraz detaylı değerlendirmek gerekiyor. Yaptırımlar burada kalacaksa önümüzdeki dönem fiyatlama pozitife bile evrilebilir. Ancak söylemlerden mevcut yaptırım sürecinin önümüzdeki dönemde belirginleşebileceğini, bunun da TL üzerinde orta vadeli bir bir risk unsuru olarak kalabileceğini anlıyoruz. AB ve ABD’den önümüzdeki dönemde uzlaşma yönünde mi yoksa daha fazla yaptırım geleceği yönünde mi mesaj verilecek TL üzerinde belirleyici olacak” dedi.

DOLAR 7,92’Yİ GÖRDÜ

Dün Türk piyasalarının kapanışında 7.86’lı seviyelerde bulunan dolar/TL dün gece yayımlanan haberin ardından işlem hacmi düşük olan piyasada %1’e yakın değer kaybıyla 7.9290’a kadar yükseldi.

Dolar endeksi Kasım ayı ortasından bu yana yüzde 2’nin üzerinde gerilerken, aynı tarih aralığında TL dolar karşısında yüzde 3’e yakın değer yitirdi.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde şu ifadeler yer aldı:

“1,325 üzerindeki seyrin devamının getireceği yukarı ataklar piyasada 1,366 zirve bölgesini aşma denemelerini sürdürecektir. 1,366 direncinin aşılması durumunda piyasada 1,375 ve 1,400 seviyelerini hedefleyecek yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz

Seans içerisinde 1,366 zirve bölgesini aşma denemelerini yakından izlemeyi sürdüreceğimiz piyasada, 1,325 altındaki seyrin ise piyasada zayıflama sinyali oluşturacağını göz önünde bulunduruyoruz. Bu durumda ise 1,300 ve 1,275 seviyelerini hedefleyecek geri çekilmenin gündeme gelebileceği piyasada, yükseliş yönündeki pozisyonlar için stop loss noktası olarak 1,325 desteğini almaya devam ediyoruz.”

ALTIN

İnfo Yatırım’ın altın analizinde şu satırlar yer aldı:

“İçerisinde bulunduğumuz haftaya toparlanma hareketleri ile başlayan altın fiyatları ilerleyen günlerde yerini aşağı yönlü hareketleri bırakmıştı. Haftanın son işlem gününe baktığımızda ise haftaya başlangıç seviyelerinin yakınlarında fiyatlamalar yaşandığı görülüyor.

Özellikle covid-19 karşı geliştirilen aşıların dağıtılmaya başlanması ve İngiltere'de uygulanması, küresel risk iştahını bir miktar artırdı. ABD kanadında ise Pfizer'ın geliştirdiği aşının kullanımı FDA tarafından onaylandı. Bu sebeple bu gelişmeler piyasalar tarafından olumlu karşılandı ve fiyatları baskıladı.

Altının ons fiyatı grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1850.80 – 1875.60 – 1890.32 seviyeleri direnç noktaları olarak izlenebilir. Gevşemelerde ise 1825.49 – 1806.69 – 1789.05 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.”

DOLAR

İnfo Yatırım’ın analizinde “Dün başlayan ve bugün de devam edecek olan AB Liderler Zirvesi izlendi. Reuters'ın ulaştığı bir belgeye göre Türkiye'ye ağır yaptırımların uygulanmayacağı ve sembolik yaptırımlar ile sınırlı kalacağı haber akışlarında yer aldı. Diğer yandan ABD'nin Türkiye'ye S400 alımı nedeniyle yaptırımlar uygulamayı planladığı haber akışları takip edildi. Yaptırımların ise CAATSA olarak bilinen ABD'nin hasımlarına karşı yaptırımlarla mücadele yasası kapsamında uygulanacak.

Dolar/TL paritesi haftayı kazanç ile geçmeye yöneliyor. Pariteyi teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde 7.95290 – 8.05090 – 8.18740 seviyeleri direnç noktaları olarak 7.75415 – 7.60990 – 7.50840 seviyeleri ise destek noktaları olarak takip edilebilir.”