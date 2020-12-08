Dolarda dalgalı seyir sürüyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Dolar/TL 7.8 etrafında genel olarak yatay bir seyir izlerken piyasada Merkez Bankası’nın ay sonunda 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğine ilişkin beklentiler kuvvetlendi.

Piyasada ayrıca Perşembe günü gerçekleşecek AB zirvesinden ve ABD’de başkan değişimi ile birlikte yeni bir yaptırım olasılığı da takip ediliyor. Bankacılar gelişmelerin TL’de satış baskısı yarattığını ancak bunun şimdilik sınırlı kaldığını belirtiyorlar.

Türkiye ile kıta sahanlığı anlaşmazlığı yaşayan Yunanistan dün Ankara’nın AB’nin iyi niyetine cevap vermekte başarısız olduğunu belirtirken Türkiye ise tehditlere “boyun eğmeyeceğini” ancak diplomasiden yana olduğunu belirtti.

Dolar/TL geçen hafta beklentilerin üzerinde artış gösteren enflasyon verisiyle 7.9’u aşsa da haftayı 7.8 seviyelerinde tamamlamıştı. Kur dün yaptırım endişeleriyle 7.87’ye kadar yükseldi. Ancak bu yükseliş de kalıcı olmadı.

Hazine dün gerçekleştirdiği 2 ve 5 yıllık sabit kuponlu tahvil ihraçları ardından bugün 5 yıl vadeli kira sertifikasının doğrudan satışını ve 10 yıl vadeli gösterge tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Dün başlayan Aralık ayı borçlanma bugünkü iki borçlanma ile tamamlanacak.

TCMB’DEN YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİLERİ KUVVETLENİYOR

Enflasyon verisi ardından Merkez Bankası’dan (TCMB) 24 Aralık kararına ilişkin yeni faiz artışı beklentileri de kuvvetlenmeye başlamıştı. Reuters’ın dün görüşlerine başvurduğu 5 bankacı da TCMB’nin Aralık ayında 100-150 baz puan faiz artışı yapabileceğini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da dün Merkez Bankası’nın önümüzdeki dönemde de fiyat istikrarına yönelik bütün araçları bağımsız şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtti.

Tüketici enflasyonu Kasım’da aylık %2.3, yıllık %14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın veri sonrası “fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle” kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi.

100-150 BAZ PUAN BEKLENİYOR Deutsche Bank raporunda, TL mevduat faizlerinin en azından %17.5-%18'e yükselmesi gerektiği belirtilerek, 'Artık Aralık ayında gerçekleşmesi gereken faiz artışının en az 100 baz puan olmasını bekliyoruz. Dolar/TL'nin 7.5'in altına gerilememesi durumunda ise Aralık ayında 150 baz puan ve 2021'nin başında da 100 baz puan daha sıkılaştırma görmemiz gerekebilir' görüşüne yer verildi.

Bu açıklamalar ve beklentilerin üzerindeki enflasyon verisiyle birlikte TCMB’den 475 baz puan ardından Aralık’ta da faiz artışı yapılacağı beklentileri net şekilde kuvvetlenmiş durumda. Ayrıca piyasanın dikkat çektiği bir başka gelişme ise, enflasyon verileriyle birlikte enflasyonun sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığına ilişkin eleştirilerin de önemli ölçüde azaldığı yönünde oldu.

Bankacılar yeni faiz artışı yapılmaması halinde dolarizasyondan dönüşün zor olduğunu belirtirken bir diğer taraftan ise daha fazla faiz artışının ekonomik büyümeye ve işsizliğe etkisine de dikkat çekiyorlar. Bu kapsamda TCMB adımları ve mesajları yakından izleniyor.

TCMB’nin piyasalar tarafından yakından izlenecek ilk önemli gündemi Para ve Kur Politikası metni olacak. Metin 16 Aralık’ta açıklayacak. PPK ise 24 Aralık’ta gerçekleşecek.

Para ve kur politikası metni her yıl Aralık ayında yayımlanıyor ve takip eden yıl TCMB’nin izleyeceği para ve kur politikalarını içeriyor.

TCMB kamu bankaları aracılığıyla yaklaşık 2 yıl sürdürdüğü rezerv satışları ile rezervlerinin yaklaşık 130 milyar dolarını kaybetti.

Bankacıların hesaplamalarına göre sahipliği TCMB’ye ait döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında. TCMB’nin döviz rezervlerinin önemli bölümünü altın ve lokal bankalardan aldığı dövizler oluşturuyor.

Piyasa TCMB’nin önümüzdeki dönemde rezerv birikimi yapması gerektiği konusunda hemfikir. Geçmişte rezerv artışı ile iligli en çok kullanılan yöntemler reeskont kredisi ve döviz alım ihaleleri.

Hali hazırda reeskont kredileri ilk 11 ay itibarıyla TCMB rezervlerine yaklaşık 22 milyar dolar katkı yaptı. Döviz alım ihalesi ise 2020’de yapılmadı.

Bankacılar rezerv birikimi için önümüzdeki yıl TCMB’nin nasıl bir strateji izleyeceğini görmek için metni yakından izleyecekler.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde BIST100 endeksinde 1,350 zirve bölgesi altında yatay seyrin sürdüğü hatırlatılarak, “Son günlerde olduğu gibi dün de 1,350 zirvesini aşma denemelerinin zayıf kaldığını gözlemlediğimiz piyasada, seans içi hareketliliğin oldukça daralması dikkat çekiyor.” denildi.

Piyasada hareketliliğin azaldığı ve bantların daraldığın dönemlerin ardından sert fiyat değişimlerinin görülebileceği belirtilen notta, “Güne başlarken 1,325 seviyesini ilk önemli destek olarak izlediğimiz piyasada, bu noktanın gün içerisinde önemli olacağını düşünüyoruz.

1,325 üzerindeki seyrin devamını getireceği yukarı ataklar ise piyasada 1,350 zirve bölgesini aşma denemelerini sürdürecektir. Endeksin yukarı ataklarında yeniden güç kazanabilmesi için 1,350 zirvesinin aşılması gerekiyor.

Bu durumda piyasada 1,375 ve 1,400 seviyelerini hedefleyecek yükseliş eğiliminin devam edebileceğini düşünüyoruz

1,350 zirve bölgesini yakından izlemeyi sürdüreceğimiz piyasada, 1,325 altındaki seyrin ise bir alt noktada bulunan ve kısa vadeli pozisyonlar için stop loss noktası olarak aldığımız 1,300 seviyesine yönelik baskı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan dolar notunda şu ifadeler kullanıldı:

Kurda, yeni haftanın ilk işlem gününe de yukarı yönlü ataklar ile başlanırken gün içerisinde 7.87 seviyesinin üzerine çıkılmasına karşın, günün sonunda yine 7.80 seviyesinin hemen altında kapanış gördük.

Yeni güne sığ işlemler ile başlayan kurda, günün devamında görülebilecek yukarı yönlü ataklarda 7.8240, 7.8500, 7.8800 ve 7.9100, direnç seviyeleri ilk etapta yine takip edilebilir.

Kurda, yeniden TL lehine işlemlerin ön plana çıkması halinde ise 7.7750, 7.7500, 7.7320 ve 7.7150 destek noktaları bir kez daha izlemeye alınabilir.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde ABD'nin Çinli yetkililere kısıtlama uygulaması haberiyle ons altının, 1.873 direnç seviyesine kadar yükseldiği belirtilerek, “Ancak, bu seviyenin altında 4 saatlik bar kapanışlarına devam etmesi halinde pozitif algı sınırlı kalabilir.

Bu durumda ilk destek seviyemiz 1854 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi aşması durumunda 1.904 direncini takip ediyor olacağız.” denildi.