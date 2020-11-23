Dolarda dalgalı seyir! Yeni haftanın ilk rakamları ve teknik analizler…

Yabancılar neredeyse sıfırladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmaya devam ederken lokaller ise dolar/TL’de 8.5’ten 7.5’e doğru düşüşü döviz ve altın varlıklarını artırma yönünde kullanıyorlar.

TCMB verilerine göre hisse ve tahvil piyasasına 9-13 Kasım haftasında yabancı yatırımcılar yaklaşık 910 milyon dolar giriş yaptı. Bu giriş TCMB verilerine göre Ağustos 2017’den beri en büyük giriş oldu. Kümülatif verilere bakıldığında yılbaşından bugüne yaşanan yabancı çıkışı da 13.5 milyar dolar civarından 12.7 milyar dolara geriledi.

TCMB Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantıda politika faizini piyasa beklentilerine paralel 475 baz puan artışla %15’e yükseltirken, bundan sonra tüm fonlamanın politika faizinden yapılacağını da belirtti. TCMB attığı adımı dezenflasyon sürecinin en kısa sürede yeniden tesisi için, “net ve güçlü bir parasal sıkılaştırma” olarak tanımladı.

PRATİKTE SINIRLI BİR ARTIRIM

Hali hazırda ortalama fonlama maliyetinin %14.96 olduğu göz önüne alındığında, politika faizinin %15’e yükseltilmesi pratikte sınırlı bir artırım anlamına geliyor. Ancak yine de yatırımcılar kararı, yeni ekonomi yönetiminin ilk önemli sınavı olarak görüyorlardı.

Lokal yatırımcılar ise yabancıların aksine TL’deki değer kazancını 9-13 Kasım haftasında döviz ve altın cinsi varlıklarını artırmak adına bir fırsat olarak değerlendirdi. Lokaller yabancı para mevduatlarını yaklaşık 1.6 milyar dolar artırarak 225.8 milyar dolarla yeni tarihi zirveye taşıdılar. Bu yıl yabancı para mevduat hacminde artış 32 milyar doları aştı.

Bankacılar lokallerin de döviz varlıklarında satış fırsatı görmesi halinde kurda önce 7.54 ardından 7.3 seviyelerinin izlenebileceği belirttiler.

Reuters’ta ekonomi yönetimindeki değişiklik sonrası yayımlanan bir analizde önümüzdeki günlerde “serbest piyasa ekonomisi temelini baz alacak yeni bir sistem dizaynı, regülasyonlar, normalleşmeye dair yeni adımlar, Hazine ve TCMB’nin senkronize bazı adımları” ön plana çıkabileceğine dikkat çekilmişti.

Ekonomistler swap sınırlamaları, aktif rasyosunun ve zorunlu karşılık nemalandırma şartlarının gevşetilmesi/kaldırılması gibi daha çok normalleşme adımlarının piyasayı şaşırtmayacağını belirtiyorlar. Öte yandan piyasalarda PPK ardından TCMB başkan yardımcıları, düzenleyici denetleyici kurumlarda olası yeni atamaları da izliyor.

“YABANCI GİRİŞİ 5 MİLYAR DOLARA ULAŞTI”

Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, “Piyasa verilerine bakınca yabancı girişinin 9-13 Kasım haftasında 5 milyar dolara ulaştığını söyleyebiliriz. Bunun 1 milyar doları portföy girişi en büyük bölümü swap gecelik piyasalar kanalından yaşanmış görünüyor. Bu hafta Temmuz 2018’den beri ilk kez 10 yıllık tahvil ihracı yapılacak. Bu kağıt lokallerden çok yabancıların ellerinde tutmayı sevdiği bir ihraç. Öte yandan aktif rasyosu başka olmak üzere yeni normalleşme adımları ve ekonomi yönetiminde olası yeni atamaları izleyeceğiz” dedi ve ekledi:

“Bunun ötesinde piyasalar Türkiye ekonomisindeki değişimin siyasi yansımalarını da izliyor. Erdoğan’ın AB ile normalleşme olarak anlamlandırılabilecek söylemleri önemli. Siyasette hukuk ve demokrasi reformlarının nasıl hayata geçeceği bunun mevcut ittifaklara etkisi de önemli olacak.”

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bu hafta sonu yaptığı açıklamada, AB’nin Türkiye’ye verdiği sözleri tutmasını ve ayrımcılık yapmamasını belirterek, geleceği Avrupa ile birlikte kurmayı tasavvur ettiğini söyledi.

Fitch, ise cuma günkü açıklamasında Türkiye’nin para politikasının güvenilirliğinin tekrar oluşturulmasının zaman alacağını açıkladı.

SALGINDA YAŞANAN GELİŞMELER TAKİP EDİLİYOR

Piyasalarda corona virüsü salgınında vaka ve ölüm sayılarının nisan ayındaki zirvelerde seyretmesi ile tekrar devreye alınan hareket kısıtlamaları da yakından izleniyor. Benzer trend neredeyse tüm dünyada görülüyor.

Bankacılar Türkiye’ye özgü fiyatlamaların piyasalarda 6 Kasım’dan bugüne belirgin olduğunu ancak bundan sonra küresel piyasaların da yeniden yakından takip edilmeye başlanacağı bir dönem bekliyorlar.

Asya borsaları corona virüsü aşısının yakında başlayacağı umutlarıyla yükseldi ancak ekonomik tecrit uygulamalarının etkisine yönelik endişeler ve ABD canlandırma adımına yönelik belirsizlikler kazanımları sınırladı.

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde kasım ayı başında 1,150 bölgesinden başlayan yükseliş eğiliminin geçen hafta itibarıyla 1,325 direncine ulaştığı belirtilerek, önümüzdeki süreçte ilk önemli destek bölgesi olarak 1,300-1,310 aralığının takip edileceği belirtildi.

Bu paralelde son dönemdeki hızlı yükselişin ardından gelmesi muhtemel kâr satışlarının adı geçen destek bölgesi üzerinde karşılanabildiği sürece piyasadaki yükseliş eğiliminin devam edebileceği belirtilen açıklamada, “Bu noktada, 1,325 ilk dikkat edilecek seviye olarak karşımıza çıkıyor ve bu seviye üzerinde de yukarı eğilimin potansiyel hedefleri olarak sırasıyla 1,350 ve 1,375 seviyelerinin gündeme gelmesi beklenebilir.

Aşağı yönde baktığımızda ise, 1,290 yükseliş yönündeki kısa vadeli pozisyonlar için bir stop-loss seviyesi olarak izlenebilir. ” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan dolar analizinde şu ifadeler kullanıldı:

Dolar/TL 100 günlük ortalamanın denk geldiği yer olan 7.50 seviyesinde destek buldu ve geçtiğimiz cuma günü 7.62 seviyelerinde kapandı.

Asya seansında 7.62 seviyesinde tutunmaya devam ediyor. Yukarıda 7.67 ya da 8 günlük ortalama direnç bölgesi olarak izlenebilir. Bu bölgenin kırılması halinde 7.78 seviyesi gündeme gelebilir.

Olası düşüşlerin devamında ise 7.50'yi önemli bir seviye olarak takip edeceğiz.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan notta ise, “Yeni haftaya başlarken gelişmekte olan ülke para birimleri dolar karşısında genel olarak değer kazanırken, dolar kurunda 7,64 üzerinde farklı bir seyir var, 7,72 direnç olarak takip edilecektir.” denildi.

ALTIN

Gedik Forex tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Ons altın yatay seyrini koruyor. Aşıya dair çalışmalardaki ilerleme ve cuma günü Pfizer ve BioNTech, acil kullanım için ABD Gıda ve İlaç Dairesine (FDA) başvuruda bulunduğunu belirtmesi, altın için pek olumlu olmadı.

Bu başvurunun ardından aşının uygulanabileceği tarihin 11 Aralık olduğu ifade ediliyor. Ancak, dünya genelinde ikinci dalganın önüne geçilemiyor, Avrupa’da karantinalar devam ederken, ABD’de kademeli bir şekilde kısıtlamalara başladı.

Bu haftada virüsün seyri kritik. Mali paket ise belirsizliğini koruyor ve bir anlaşma olacağına dair kısa vade için umut yok bu durumda altının yön arayışını sürdürmesine neden oluyor.

Bugün ABD PMI verileri açıklanacak. Ons altın için 1876 – 1884 – 1890 dolar direnç noktaları olarak izlenebilir. 1867 – 1860 – 1855 dolar ise destek noktaları.