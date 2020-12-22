Dolarda kritik gün perşembe! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Piyasalarda ABD’de corona virüsüne karşı mali destek paketinin Kongre’de onaylanarak imza için Başkan Donald Trump’a gönderilmesinin ardından küresel risk iştahı ve perşembe günü yapılacak olan Para Politikası Kurulu kararı izleniyor.

Dünkü riskten kaçış hisse senedi piyasasında sert düşüşlere yol açarken, petrol fiyatlarındaki gerileme ise TL’yi kısmen desteklemişti.

Dün dolar karşısında yüzde 1’in hemen altında değer kaybederek gelişmekte olan ülke para birimleri arasında en az değer kaybeden para birimi olan TL, gün içinde 7.7350 ile zirveyi gördükten sonra bu sabaha 7.66’li seviyelerden başladı.

Bankacılar TL’deki dün gerçekleşen pozitif ayrışmayı TCMB’den bu hafta beklenen yeni sıkılaştırma adımlarına ve petrol fiyatlarında gün içinde yüzde 5’i bulan düşüşe bağladılar. Dün yüzde 3 düşüşle kapanan petrol fiyatları bugün de yüzde 0.5 ekside seyretti.

Yatırımcıların dün riskten kaçarak yöneldiği dolar ise kazanımların büyük bölümünü geri verdi. Geçen hafta Nisan 2018’den beri ilk kez 90 seviyesinin altına inen dolar endeksi dün 91’e hızla yükseldikten sonra bugün tekrar 90 seviyesine geriledi.

PPK BEKLENİYOR

Bankacılar haftanın en önemli gündeminin ise perşembe günü sonuçları açıklanacak TCMB faiz kararı olacağını belirtiyor.

Reuters anketine göre TCMB’nin yılın son Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında sıkılaştırmaya devam ederek politika faizini 150 baz puan artırması bekleniyor.

Reuters anketine katılan 18 kurumun tamamı politika faizinde artış bekliyor. Tahminlerin medyan beklentisi politika faizinin yüzde 15 ten yüzde 16.50’ye artıracağı yönünde. Artış tahminleri ise 75 ila 200 baz puan arasında değişiyor.

Goldman Sachs bu hafta sonu yayımladığı raporunda TCMB’den 200 baz puan faiz artışı ile politika faizini yüzde 17’ye yükselteceğini öngördü.

Deniz Yatırım’dan Orkun Gödek, “Küresel dalgalanmanın etkisi yerel varlıklar nezdinde de etkili oldu… Bu kez olumlu anlamda bir farklılaşma takip edildi. Ülke risk priminde kayda değer bir değişim olmazken, liranın direnci de dikkat çekti. Türk varlıklarındaki bu ayrışmanın 24 Aralık tarihinde gerçekleştirilecek olan PPK toplantısına yönelik olumlu yöndeki beklentilerden kaynaklı olduğunu düşünüyor ve devamını bekliyoruz” dedi.

CDS MART AYI SEVİYESİNDE

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 320 baz puana kadar düştükten sonra dün gece 13 baz puan yükselişle 333 baz puan seviyesinden kapandı. Dünkü yükselişe rağmen bu seviyeler Mart ayından beri en düşük seviyeler.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde dün gelen satışların haftalık düzeyde destekler ile karşılanamadığı ve trend içerisinde bir düzeltme yaşandığı belirtilerek, “Dün trend içerisinde düzeltme noktasında 1374'den gelen tepki hacim olarak zayıf ama fiyat olarak güçlü gerçekleşti.

Bugün de trendimiz 1372'den yükseliyor.1400 bu noktada kısa vadeli önemli bir direncimiz olarak izliyoruz. 1372-1400 aralığında dünkü kayıpları geri almaya çalışabiliriz.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde şöyle denildi:

Geçtiğimiz işlem gününde siyah yükselen trend çizgisi ve 7.6100 destek bölgesinden gelişen tepki alımlarıyla 100 günlük ortalamasının üzerine yükselerek 7.73 seviyelerini test eden kur, bu bölgede kalıcılık yakalayamadı.

Gelen satışlarla geri çekilen parite yeniden 100 günlük ortalaması altına yükselen trend çizgisi ve 7.6100 destek bölgesine doğru geriledi.

Paritede bu bölgenin kırılması halinde 7.5000 ve 7.4067 seviyeleri sonraki destek bölgeleri olarak izlenebilir. Yukarı yönlü hareketlerde 100 günlük ortalaması üzerinde 7.7555 ve 7.8345 seviyeleri direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde geçen cuma günü dolar çevresindeki toparlanma sinyallerine ek olarak, ABD on yıllık tahvil faizlerindeki sınırlı artışın altında baskılara neden olurken, takip edilen ABD – Çin arasındaki gerginlik ve ABD teşvik paketi beklentilerinin ise aşağı yönlü hareketleri sınırlandıran unsurlar olduğu belirtilerek, “Haftanın ilk işlem gününde artan corona virüsü endişeleri ve ABD’nin yaklaşık 900 milyar dolarlık destek paketinde anlaşmaya varması üzerine haftaya sert yükseliş ile başlayan Ons Altın’ın gün içerisinde takip edilen gelişmeler ve gözlenen kar satışları sonucu kazançlarını geri vererek kayıplarını derinleştirdiği izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1877 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1862 ve 1854 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1885, 1892 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.” denildi.