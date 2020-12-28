Dolarda sakin seyir devam ediyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Küresel yatırımcılar piyasadan yeni yıl öncesi büyük ölçüde çekilirken yeni pozisyon alma istekliliği önümüzdeki yılın ilk günlerine kalacak olmasıyla hacimlerin düşük kalması bekleniyor.

TCMB politika faizini 200 baz puan artışla beklentilerin üzerine çekip yüzde 17’ye yükseltirken para politikasında sıkı duruşun, enflasyonda kalıcı düşüşe ve fiyat istikrarına işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar kararlılıkla sürdürüleceğine dikkat çekti.

Dolar/TL hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.63-7.7350 bandında dalgalandı. Ancak TL benzer para birimlerine göre TCMB’den yeni sıkılaştırma beklentileriyle ve petrol fiyatlarındaki düşüşle pozitif ayrışmıştı.

Bankacılar BDDK’nın taksit sınırlamaları gibi para politikasında sıkılaştırmayı tamamlayıcı adımlarının faiz artışının etkinliğini artıracağına dikkat çekti. Benzer şekilde sigara vergi indirimleri de enflasyona yaklaşık 50 baz puan destek olacak. Bazı bankacılar TCMB’nin politika faizinin 2021 için tepe noktasına ulaşmış olduğunu düşünüyorlar.

Öte yandan TCMB Başkanı Naci Ağbal Cuma günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonun’da yaptığı sunumda yüzde 5 enflasyon hedefine ulaşılabileceği yönündeki kararlı mesajlar ve swap işlemlerinin ocaktan itibaren günlük açıklanacağı bilgisi ön plana çıktı.

TCMB eski başkanı ve İyi Parti vekili Durmuş Yılmaz ise TBMM’de Ağbal’a 130 milyar dolar olduğu tahmin edilen rezerv satışlarının “karanlıkta” kaldığını belirterek kime ne kadar rezerv satıldığını ve bunun için teftiş yapılıp yapılmayacağını sordu. Yılmaz, Twitter mesajında bu sorulara yanıt alamadığını ancak Ağbal’ın daha sonra yanıtlayacağını söylediğini belirtti.

Bankacılar beklenen enflasyona göre hesaplanan reel faizin Türkiye için yüzde 5.6 ile gelişmekte olan ülke ortalaması olan yüzde 0.5’in oldukça üzerine çıkarılmasının yabancı yatırımcı için önümüzdeki yıl net bir portföy girişi anlamına geleceğini düşünüyorlar. Faiz artışının yabancı yatırımcılardan ziyade lokal yatırımcılar için önemine dikkat çekiyorlar.

YERLİ YATIRIMCI DÖVİZ VE ALTIN ALMAYA DEVAM EDİYOR

Lokaller, son iki senede döviz ve altın varlıklarını yaklaşık 70 milyar dolar tutarında artırdı. Geçen hafta açıklanan verilere göre, lokal döviz altın mevduatları 234.1 milyar dolarla tarihi zirvede.

TCMB son iki yılda kaybettiği yaklaşık 130 milyar dolar döviz rezervini yerine koymak için ise dolarizasyonun tersine çevrilmesinin önemine vurgu yapıyor.

Bu kapsamda piyasalar yıl sonu tatili nedeniyle sakin seyreden bu günlerin ardından 2021’in ilk dönemlerinde yabancı yatırımcı girişlerinin süreceğini ancak lokallerin nasıl bir seyir izleyeceğinin de önemli olacağını belirtiyorlar.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan gerilediği 315/325 seviyesinde işlem görmeyi sürdürüyor.

BORSA

Ak Yatırım araştırma bölümü tarafından hazırlanan borsa analizinde BIST100 endeksinin haftanın son gününde 1438 seviyesinin test edilmesi sonrasında geri çekilme yaşadığı ve kapanışın 1426 seviyesinde gerçekleştiği hatırlatılarak, “Yakın direnç bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1430 bölgesi üzerine yaşanan deneme zayıf kalmış durumda.

Bu defa saatlik periyot için ortalamalarda da bir miktar aşağı eğilim mevcut. Bununla birlikte hareket halen kısa periyot için destek bölgesi olarak değerlendirdiğimiz 1410-1390 bandı üzerinde.

Dolayısıyla bu aşamada kuvvetli bir zayıflamadan ziyade halen sınırlı aşağı eğilimden söz etmek mümkün. BIST için 1410-1390 bandı altını saatlik periyot açısından zayıflama bölgesi olarak değerlendirdiğimizi yineliyoruz.

Bandın üzerindeki hareketin korunmasına bağlı olarak iyimserliğin ve olumlu görünümün korunduğunu 1450-1500 bandına yönelik beklentinin geçerli olduğunu düşünmeye devam ediyoruz. BIST100'de 1410-1390-1375 destek, 1440-1450/85-1500 direnç olarak belirtilebilir.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde dolar/TL’nin 7.50 desteğine yaklaştığı belirtilerek, “Geçtiğimiz haftayı, önemli gördüğümüz 7.61 seviyesi altında kapatan dolar/TL, yeni haftada Asya seansında 7.56 seviyelerinde fiyatlanıyor.

Bu haliyle hali hazırda hem 5.80'den gelen uptrendin hem de 100 günlük ortalamanın altında kalıyor. Bu durum devam ettikçe TL lehine görüntü de devam edebilir. Olası düşüşlerin devamında ilk destek 7.50 seviyesidir.” denildi.

ALTIN

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde Noel tatili öncesindeki son iki işlem gününü pozitif kapatan ve son olarak 1879 dolar seviyesinden geçtiğiniz haftayı noktalayan altının, yeni haftanın ilk işlem gününe de 1883 seviyesinden kısmen alıcılı başladığı belirtilerek, “Sabaha karşı ABD Başkanı Trump’ın yeni teşvik paketini onaylamasından da destek bulan emtiada, 1.900 dolar seviyesinin test edilmesi sonrasında şu an için 1.894 civarında fiyatlama görülmekte.

Bu yöndeki işlemlerin gün içerisinde de devam etmesi halinde 1.898, 1.902, 1.906, 1.912 ve 1.918 direnç seviyelerini sırasıyla izlemeye alabiliriz. Diğer yandan, emtiada yeniden görülebilecek geri çekilmelerde ise 1.888, 1.881, 1.877, 1.875 ve 1.869 destek seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. “