Dolarda sakin seyir devam ediyor! Piyasalarda son durum…

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 puandan dün itibarıyla 330 baz puanın altına kadar gerilemiş durumda. Bu seviyeler Mart ayından beri en düşük seviyeler.

Piyasalarda AB ve ABD’den yaptırım gündeminin yanı sıra corona virüsünde artan küresel yayılım ile birlikte başlayan aşı gündemleri takip edilmeye devam ediliyor. Bankacılar TL’de bir sonraki yön belirleyici gelişmenin 24 Aralık’taki TCMB faiz kararı olmasını bekliyorlar.

YABANCI GİRİŞİ 11-12 MİLYAR DOLAR

Yabancı yatırımcıların son 2 yılda Türkiye portföylerini sert satışları sonrası yeniden girişleri görülüyor. Bankacıların hesaplamalarına göre ekonomi yönetimindeki değişim sonrası 11-12 milyar dolarlık yabancı girişi yaşandı. Aynı dönemde lokaller ise döviz ve altın varlıklarını 7-7.5 milyar dolar artırdı.

Son dönemde lokallerin yoğun dövize yöneliminin bir miktar zayıfladığına dikkat çeken bankacılar bunun TL için pozitif olduğuna dikkat çekiyorlar. Lokaller henüz döviz varlıklarını belirgin şekilde TL’ye çevirmeseler de yeni yönelimleri de artan mevduat getirileriyle azalmış durumda.

TCMB tarafından dün açıklanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 11 Aralık ile biten haftada sınırlı bir artış göstererek 231.5 milyar dolarla yeni tarihi zirveye yükseldi.

TCMB verilerine göre 11 Aralık ile biten haftada bireylerin yabancı para cinsinden mevduat ve fonları 146.47 milyar dolar ile yeni tarihi zirveye yükseldi. Bireyseller geçen hafta döviz ve altın mevduatlarını 25.4 milyon dolar artırdı. Bu önceki haftalara göre artış hızında belirgin bir yavaşlama anlamına geliyor.

Yılbaşından beri ise lokaller 38 milyar dolar değerinde döviz ve altın aldı. Aynı rakam 2019’da 32 milyar dolardı.

'24 ARALIK TARİHİNİN ÖNEMİ ARTTI' Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'Fiyatlamalara baktığımızda hala endişelerin olduğunu görüyoruz. Burada yaptırım söylemlerinin ikili ilişkileri zedeleme endişesi var ancak zamanla azalıyor' dedi ve ekledi: 'Bir başka konu ise TCMB'nin net mesajlarına rağmen yeni bir faiz artışı ya yapılmazsa endişesi. Bu da geçmiş uygulamalardan kalma endişeleri yansıtıyor. 24 Aralık tarihinin önemi artmış durumda. Sonrasında piyasalar biraz tatil nedeniyle hacimsiz olacak ancak TCMB'den büyük bir sürpriz gelmezse özellikle önümüzdeki yılın ilk ayları Türkiye piyasaları açısından pozitif ayrışma yaşaması çok olası.'

TCMB Başkanı Naci Ağbal bu hafta para ve kur politikası açıklamalarında dezenflasyonu sağlamak için mevcut %15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtirken; 2021’de rezervleri artırmak istediklerini ancak bunu kur seviyesini etkilemeden yapmayı hedeflediklerini söyledi.

Rezerv birikimi için güçlü sermaye akımı ve dolarizasyonun terse dönmesinin gerekliliğine dikkat çeken Ağbal, TCMB’nin kur düzeyini ya da yönünü belirlemek amacı ile bir döviz işlemi yapmayacağını da söyledi.

Ağbal önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini de belirtti.

Bankacılar tüm açıklamaları, geçmiş iki yılda uygulanan piyasa dostu olmayan süreçten çıkıldığını gösterdiği için olumlu karşıladılar.

Deniz Yatırım bu sabahki raporunda, “Dolar/TL paritesinin uzun süren 7.78-7.90 bant aralığını bu kez aşağı yönde kırmış olabileceğini değerlendiriyoruz. İlk etapta 7.6’lı seviyelerde, devamında ise 7.50-7.60 aralığında dengelenme olmasını beklediğimizi bir kez daha belirtmek isteriz. Ülke risk primindeki azalış, dolar endeksinin 2.5 yılın düşüğünde bulunması ve TCMB’den yansıyan mesajların henüz tam anlamıyla lira çaprazlarına etkide bulunduğunu düşünmüyoruz” dedi.

Piyasalarda kasım ayında enflasyonun yüzde 14’ün üzerine çıkması ile birlikte TCMB’den önümüzdeki hafta 100-200 baz puan yeni faiz artışı beklentisi oluştu.

Reuters anketi henüz tamamlanmadı ancak piyasalarda genele yayılan bir artış beklentisi hakim. Son olarak 2 gün önce JPMorgan 200 baz puan politika faizi artışı beklediğini belirtti.

BORSA

Işık Menkul tarafından hazırlanan notta dünkü işlem gününe 10,65 puanlık güçlü artışla 1403,10 puandan başlangıç yapan endekste, akabinde 1406,10 puan seviyesi test edildikten sonra kısmi düzeltmelerin ortaya çıktığı belirtilerek, “Oynaklık düzeyinin düşük seyrettiği günün sonunda ise 1399,36 puandan yeni bir kapanış rekoru kırıldı.

Endekste, yeni günde de yukarı yönlü ataklar görmemiz halinde teknik direnç seviyesi veremeyecek olmamıza karşın, 1400 psikolojik seviyesi üzerinde yerleşme olması durumunda ilerleyen günlerde yukarı yönlü trendin devamının görülebileceğini söyleyebiliriz.

Olası geri çekilmelerde ise 1385, 1378, 1360 ve 1353 seviyeleri ilk etapta yine takip edilecek olmakla birlikte, düzeltmelerin hız kazanması halinde 1342-1334 bariyeri önemli olacak.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde dolar kurunda 7.7880 desteğinin kırılmasıyla düşüşlerin hız kazandığı belirtilirken, “Kur, azalan yurt içi ve yurt dışı endişeler ve değer kaybeden dolar endeksinin etkisiyle, daha önce iki kere test edilen 7.7880 desteğini kırdı ve 7.6886'ya kadar düştü.

Düşüşün devamında 7.4000 ve 7.20060 destek olarak izlenebilir. Yukarı yönlü işlemlerde ise 7.7880 ve 7.9500 direnç oluşturabilir.” denildi.

ALTIN

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

İçerisinde bulunduğumuz haftaya 1.840 seviyelerinde başlangıç yapan altın fiyatları hafta içerisinde kademeli yukarı yönlü hareketlenmeler gerçekleştirdi.

Aşı çalışmalarına rağmen yeni vaka sayılarında artışların kontrol altına alınamaması, ABD'de mali teşvik paketi konusunda beklentilerin artması ile birlikte Fed'in ekonomik toparlanmayı devam edeceğini belirtmesi altın fiyatlarındaki bu hareketlenmeleri destekledi.

Altın bu haftayı da kazançla kapatmaya yöneliyor. Böylelikle altın fiyatları üst üste üçüncü haftayı da kazançla geçmeye çabalıyor. Diğer yandan dolar endeksi son iki buçuk yılın en düşük seviyelerinde performans göstermeye devam ediyor.

Dün piyasalar ABD'den gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisini izledi. Veriye göre ABD'de işsizlik haklarından yararlanma başvuruları 885 bin olarak gerçekleşti.

Beklentiler ise 800 bin civarlarıydı. Haftanın son işlem gününde ons altın grafiğini teknik olarak inceleyecek olursak yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 1897.51 – 1911.23 – 1931.48 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir.

Aşağı yönlü gevşemelerde ise 1872.79 – 1845.24 – 1821.24 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.