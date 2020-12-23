Dolarda sakin seyir sürüyor! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Yerli yatırımcılar birikimlerinin büyük bölümünü son yıllarda dolar veya altına çevirdi. Son haftalarda mevduat faizlerindeki artışa paralel olarak lokallerin döviz ve altın mevduatlarını artırma hızları yavaşladı.

TCMB verilerine göre 11 Aralık’ta sona eren haftada yurt içi yerleşiklerin kıymetli maden dahil yabancı para mevduat ve fonları 231.5 milyar dolar ile yeni zirveyi görmüş olsa da önceki haftaya göre ancak sınırlı bir artış gösterdi.

TCMB Başkanı Naci Ağbal geçen haftaki para ve kur politikası toplantısında enflasyonda düşüşü sağlamak için mevcut %15 seviyesindeki politika faizinde gerekirse yeni sıkılaştırma yapabileceklerini belirtmiş ve önümüzdeki dönemde yabancı ve yerli yatırımcıların TL varlıkları daha ön plana çıkaracağı bir çerçeve öngördüklerini ifade etmişti.

TL faizlerin artması, yerel para biriminin çekiciliğini artırarak lokallerin birikimlerini bundan sonra TL’de tutmalarına yardımcı olabilir.

Hafta başında küresel piyasalardaki dalgalanmaya paralel 7.7350-7.6300 arasında gidip gelen ancak benzer para birimlerine göre daha dirençli duran TL dün akşam dolar karşısında 7.64’lü seviyelerden işlem gördü.

Deniz Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede, “Daha dirençli durma isteği içerisinde olduğumuzu özellikle belirtmek gerekiyor. Özellikle lira çaprazlarındaki eğilim bize göre neredeyse tek başına TCMB beklentisi kaynaklı. CDS 330bp seviyelerinde yatay seyrederken, hisse senetleri global eğilim ile birlikte işlem görüyor. Genel “iyimser TL varlık fiyatlaması” düşüncemizde henüz bir değişiklik söz konusu değil” denildi.

Küresel piyasalara bakıldığında ise Pazartesi günü riskten kaçış eğilimiyle birkaç aydır izlediği düşüş eğilimini kıran ve kısa süreli de olsa keskin değer kazanan dolar sakin seyir izledi.

Dolar endeksi geçen hafta, Nisan 2018’den beri ilk kez 90 seviyesinin altına inmesinin ardından Pazartesi hızla 91’e yükseldikten sonra kazanımların büyük bölümünü geri verdi. Dolar endeksi dün %0.5 yükseldikten sonra bugün %0.2 geriledi.

Türkiye’nin 5 yıllık kredi iflas takası primi (CDS) ise ekonomi yönetimindeki değişim öncesi işlem gördüğü 570 baz puandan 320 baz puana kadar düştükten sonra pazartesi günü piyasalardaki volatiliteye paralel 333 baz puana yükseldi. CDS dün de yatay kapandı.

BORSA

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde, dün 1410.82 ile 1391.69 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksinin günü yüzde 1.48'lik değer kazancıyla 1404.97 puandan tamamladığı hatırlatılarak, “1366.78 seviyesi üzerinde hareketini sürdüren endekste 1410-1430 dirençler konumunda takip edilecektir. Geri çekilmelerde ise 1366-1350-1310-1300 destekleri öne çıkacaktır.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan teknik analizde dşu ifadelere yer verildi:

Dolar/TL 100 günlük ortalaması altına yükselen trend çizgisi bölgesinde tutunma çabasında. 7.6100 ve yükselen trend çizgisi altına olası kırılımlarda paritede 7.5000 ve 7.4067 teknik seviyeleri gündeme gelebilir.

Diğer yandan olası yukarı yönelimlerde ise 100 günlük ortalaması ve ortalama üzerinde 7.5555 seviyesi ilk direnç bölgeleri olarak takip edilebilir.

ALTIN

Dinamik Menkul tarafından hazırlanan analizde ons altında 1854 referans seviyesinin takip edildiği belirtilerek, “Dünü, pandemi endişeleriyle satıcılı geçiren altın, Asya seansındaki alımlarla 1.854 destek seviyesinin üzerinde işlem görmeye başladı.

Bu seviyenin üzerinde günlük bar kapanışına devam ettiği müddetçe pozitif algı gündeme gelebilir. Bu durumda ilk direnç seviyemiz 1873 olacaktır. Aksi halde, bu seviyeyi de kırması durumunda 1829 ve 1805 desteklerini takip ediyor olacağız.” denildi.