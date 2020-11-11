Dolarda son durum ve teknik analizler…

Piyasalarda, TCMB Başkanı Naci Ağbal’ın işaret ettiği 19 Kasım’da gerçekleştirilecek rutin faiz kararı öncesi ekonomi yönetiminde yaşanan ani değişikliğin siyasete etkisi de yakından takip ediyor.

TL haftaya dolar karşısında %5 civarı değer kazancı ile başladıktan sonra tüm kazanımlarının koruyamadı.

TL’de Pazartesi günü 2018 üçüncü çeyrekten beri yaşanan en büyük değer kazancının görülmesi bankacılara göre yabancı yatırımcıların bazı alanlarda neredeyse sıfırlamaya başladıkları Türkiye pozisyonlarını artırmak için aslında ne kadar istekli olduğunu gösteriyor.

TCMB başkanlığına Murat Uysal’ın yerine, AKP’nin en kıdemli ekonomi yöneticilerinden olan Naci Ağbal; bunu takiben sosyal medyadan sürpriz şekilde istifa eden Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın yerine ise Lütfi Elvan atandı.

Brown Brohers ise Elvan’ın teknokrat kimliğine çıkmasına karşın yeni atamalar sonrası nasıl bir politika değişikliği olacağını görmek istediğini belirtti. “Bir değişim olacağını düşünüyoruz, ancak bunun Türk finansal-ekonomik sistemini sürdürülebilir bir yola sokmak için gereken yapısal değişiklikleri değil, mevcut yangını söndürmek için yeterli olacağını varsayıyoruz” görüşünü paylaştı.

Bir taraftan ise yeni atamalar sonrası iyimserliğin tamamının devam etmemesi piyasanın ilk adımları da görmek istediği anlamına geliyor. Bu kapsamda Ağbal’ın da işaret ettiği 19 Kasım’daki faiz kararı öne çıkıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan dün yaptığı konuşmada Türkiye’yi “faiz, kur, enflasyon prangası ile modern kapitülasyonlara mahkum etmek isteyenlere karşı” tarihi bir mücadele verildiğini söyledi.

Erdoğan “Serbest piyasa ekonomisi kurallarından taviz vermeden, büyümeyi özel sektör eliyle sürdürmek kararlılığından vazgeçmeden, paranın milliyeti ve sınırı olmadığını gerçeğini unutmadan tüm gücümüzle çalışıyoruz” dedi.

Serbest piyasa ekonomisine yönelik mesajlar dün Elvan tarafından da ilk açıklama olarak dile getirildi. Elvan’ın dünkü açıklamaları dolar/TL’yi 8.3’lü seviyelerden 8.2’li seviyelere hatta biraz altına düşürdü.

“Öncelikli olarak ele aldığımız enflasyonla mücadele sürecini, maliye politikaları ve diğer tüm araçlarımızla kararlı bir şekilde destekleyeceğiz” diyen Elvan önümüzdeki dönemin COVID sonrası yeni fırsatların oluştuğu bir toparlanma dönemi olacağını mikro reformları içeren piyasa dostu bir dönüşüm programına odaklanacaklarını söyledi.

EKONOMİ YÖNETİMİNİN İLK SINAVI 19 KASIM OLACAK Piyasa siyasette yeni görevden alma/atamaların olup olmayacağını da izliyor. Ancak TL'de piyasanın yeni atamaların ardından izleyeceği en önemli gelişme olarak TCMB'nin 19 Kasım tarihli Para Politikası Kurulu (PPK) öne çıkıyor. Ağbal TCMB başkanı olarak ilk açıklamasını hafta başında yaptı. Açıklamada, fiyat istikrarı için tüm araçların kararlılıkla kullanılacağına dikkat çekildi. Ağbal 19 Kasım'daki PPK'ya kadar mevcut durumun gözden geçirileceğini; oluşacak veri ve değerlendirmelerle gerekli politika kararlarının alınacağını vurguladı. İlgili mesaj faiz artışına ilişkin ilk sinyal olarak yorumlandı. Piyasada 19 Kasım öncesi bir adım atılabilir yönündeki beklentileri ise zayıflattı.

Goldman Sachs “En önemlisi, gereken sıkılaştırmayı gerçekleştirmek için yeterince siyasi desteğin sağlanıp sağlanmayacağının olduğunu düşünüyoruz” demişti.

Ağbal hafta sonunda İstanbul’da kamu ve özel bankaların genel müdürleri, sivil toplum kuruluşları, iş çevreleri ve düzenleyici kurumlar ile tek tek görüşerek ekonomideki gelişmeleri değerlendirirken, ardından Pazar günü akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a brifing verdi.

Atama ve istifalar öncesi TL’nin dolar karşısındaki son üç yıldaki değer kaybı %55 civarındaydı. Bu verilere göre 22 gelişmekte olan para birimi değerlendirildiğinde TL açık ara en çok değer kaybeden para birimi konumunda. TL’nin bu yılki kaybı ise %30 seviyesinde.

BORSA

Tacirler Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, “Dün 1218-1244,37 aralığında dalgalandık ve 1243 seviyesinden kapandık. Tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış gerçekleşti. İşlem hacminde yükseliş ve momentum dün de etkiliydi. Bugün 1244.5 tarihi zirvenin kırılması ile başlamasını ve 1249.6 kanal direncini test etmesini bekliyoruz. 1249.6 kırılırsa 1300 seviyelerine kadar kısa vadede hareketin devamınını görebiliriz.” denildi.

DOLAR

Işık Menkul tarafından hazırlanan notta şu ifadelere yer verildi:

Kurda, dünkü işlem gününe 8.05 civarından başlangıç yapılırken, yurt içi piyasaların açılması ile 8.38 seviyesine kadar tırmanış gördük. Akabinde yeniden geri çekilmeler oluşurken, günün kapanışı da 8.13 bölgesine yakın oldu.

Yeni işlem gününe kısmen alıcılı başlayan ve şuan için 8.18 civarında fiyatlanan kurda, günün devamında bugün de yine teknik fiyatlamalardan daha çok başta kabine revizyonu ve 19 Kasım TCMB/PPK toplantısına yönelik beklentiler olmak üzere iç taraftaki gelişmeler ile fiyatlamalar şekil bulabilir.

Keza, küresel taraftan da ABD Başkanlık seçimleri ve aşı çalışmaları gibi önemli konuların yansımaları ile kurda bir takım fiyatlamalar görmek mümkün olabilir. Teknik olarak ise yeniden oluşabilecek geri çekilmelerde, ağustos ayından başlayan yükselen trend çizgisine denk gelen 8,00 seviyesinin kırılıp kırılmayacağı kritik olacak.

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde ise, “Dolar kurunda 8,00 seviyesine doğru yaklaşılırken gelen tepki alımları etkili olmakta, yukarıda da 8,30 direnç olarak geçerli, bu seviye gün içi yukarı yönde zorlansa da kalıcı kırılım görmüyoruz, ancak bu bant dahilinde yaşanan oynaklık oldukça fazla” ifadelerin kullanıldı.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan analizde, “Hafta başında corona virüsü aşısına yönelik gelişmelerin risk iştahını artırması Ons Altın’da sert satışlara neden olmuştu.

Değerli metalde gözlenen satışların ardından geçtiğimiz gün, Dolar çevresindeki zayıflık ve ABD on yıllık Tahvil faizlerindeki aşağı yönlü görünüm sonucu gün sonunda Ons Altın’ın yukarı yönlü hareketini sürdürdüğü takip edildi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1880 Dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1870, 1860 ve 1852 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1890, 1898 ve 1905 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.” denildi.

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde pazartesi günü, Pfizer/Biontech aşısına dair gelen olumlu haberler sonrasında ABD 10 yıllık tahvil faizlerinde oluşan toparlanma beklentileri kaynaklı yükselişlerin altını baskıladığı hatırlatıldı.

Ayrıca, güvenli liman varlığı da olan emtiadaki satışların risk alma iştahındaki yükselişin de etkisiyle sertleştiği belirtilen analizde, “Dünkü işlem gününe bir nevi tepki alımları ile başlayan emtiada, 1890 seviyesine kadar çıkıldığı görüldü. Günü 1877 seviyesinden kapatan Sarı Metal, yeni güne ise oldukça sınırlı pozitiflikle başladı.

Şu an için 1880 seviyesi altındaki emtiada, günün devamında alıcılı işlemlerin devam etmesi halinde 1888, 1898, 1902, 1906, 1912 ve 1915 dolar direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Diğer yandan, yeniden satış baskısı oluşması durumunda ise 1869, 1864, 1860 ve 1855 destek noktaları izlenecek olmakla birlikte, daha volatil satışlar görmemiz halinde

1849 bölgesi önem arz edecek. Zira, buranın kırılması durumunda satış baskısının derinleşmesi söz konusu olabilir.” denildi.