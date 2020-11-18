Dolarda son durum ve teknik analizler…

Küresel piyasalarda risk iştahı dün ABD’de açıklanan ve koronavirüs salgınının etkisi altındaki ekonominin hâlâ kırılgan olduğuna işaret eden perakende satış verisinin ardından güç kaybetti. Ay başından bu yana %11 yükselen dünya borsalarında düzeltme görülürken, güvenli liman para birimleri değer kazandı.

Ekonomi yönetiminin geçen hafta değişmesi ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yeni ekonomi yönetiminin “güven ve krebilite”yi ön plana çıkaran açıklamalarına destek vermesinin ardından TL geçen hafta dolar karşısında %10’a yakın değer kazanmıştı.

Yatırımcılar ekonomi yönetimindeki değişikliğin para politikasına ilk somut yansımasını ise TCMB Para Politikası Kurulu’nun (PPK) perşembe günü açıklayacağı faiz kararında görecekler. Reuters anketine göre, Merkez Bankası’nın (TCMB) Naci Ağbal başkanlığındaki ilk toplantısında politika faizini 475 baz puan artırarak %15’e yükselteceği tahmin ediliyor.

Gerçekleşmesi halinde bu faiz artışının piyasalardaki faizlere belirgin bir yansıması olması beklenmiyor. Gecelik faizler hali hazırda %14.75, TCMB’nin ağırlıklı ortalama fonlama maliyet (AOFM) ise %14.72 seviyesinde. Ancak yine de piyasalar faiz kararını şu ana kadar yapılan açıklamaların ilk sınavı olarak görüyorlar.

Borsa geçen haftaki sert yükselişin ardından dün kâr realizasyonu ve yeni tecrit önlemlerinin bazı sektörlerde gelir kaybına neden olacağı beklentisiyle %2.57 düşüşle kapandı. Bankalar %5.3 düşerken, Bim, Migros gibi perakendecilik hisseleri günü artıda kapattı. Kayıplar havayolu hisselerinde de belirgindi.

Türkiye’nin risk priminin göstergesi olan ve geçen hafta sert bir düşüşle 400 baz puanın altına gerileyen CDS dün 13 baz puan yükselişle 407 baz puana çıktı.

Deniz Yatırım tarafından yayımlanan değerlendirmede yurt dışı piyasalarda risk iştahının azalmasına ve CDS’teki artışa da değinilerek, “Henüz kalıcı bir olumsuzluk olduğu kanaatinde değiliz ve 19 Kasım’daki para politikası gelişmelerinin beklenmeye devam ettiğini düşünme pozisyonumuzu muhafaza ediyoruz. dolar/TL paritesinde 7.83/84 seviyeleri aşılmadan ‘ihtiyatlı’ pozisyona geçmenin erken olduğu kanaatindeyiz” denildi.

Tera Yatırım Ekonomisti Enver Erkan TCMB’nin yarın “enflasyon karşısında yeterli derecede yüksek faiz oranını” geleneksel para politikası zemininde yapacağı beklentisinin piyasada ağır bastığnı ifade ederek, “İletişim bacağı bu kadar iyi bir şekilde yönetilmişken, bunun aksiyon bacağının politika faizi artışı ile devam etmesini bekleriz. Bu aşamadan sonra da, politika faizi olarak adlandırdığımız repo faizinin ‘tek politika aracı’ olarak yeniden tesis edilerek sadeleşmenin ilanını da bekleyebiliriz” dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ekonomide güven ve istikrarı tesis etme odaklı açıklamalarına dün de devam ederek, iş çevreleri, bankalar ve düzenleyici kuruluşlar ile istişarelere devam edeceklerini söyledi.

Elvan dün bakanlığın 2021 bütçesine ilişkin soruları yanıtlayarak, “Türkiye yatırımcılar açısından hem yerli hem de uluslararası yatırımcılar açısından bir cazibe merkezi olsun istiyoruz. Bu noktada atılması gereken adımları yine kararlılıkla atacağız. Bunu özellikle vurgulamak istiyoruz” dedi.

BORSA

QNB Finansbank tarafından hazırlanan analizde BIST 100 Endeksinin içeride kısıtlama kararları öncesinde satış baskısı altında kaldığı belirtilirken, “1273 desteğini aşağı kırdı. Bu sabah Asya borsaları karışık, ABD vadeli endeks kontratları ise hafif satıcılı bir seyir izliyor.

Endeksin ise dünkü satışların ardından güne tepki alımları ile başlamasını bekliyoruz. 1273 direnç haline gelirken, 1250 destek seviyesi olarak izlenebilir.

1273 direncinin aşılması halinde tepkinin devamı gelebileceğinden bu seviyenin üzerinde yeni alım yapılabilir görüşündeyiz.” ifadelerine yer verildi.

Marbaş Menkul Değerler tarafından hazırlanan teknik analizde, dün 1293.01 ile 1259.69 seviyeleri arasında dalgalanan BIST 100 endeksinin günü %2.51'lik değer kaybıyla 1259.72 puandan tamamladığı hatırlatılarak, “1300 trend kanalı direncinden gelen satışlarla 1259.69 seviyesine kadar gerileyen endekste bir önceki tarihi zirvenin bulunduğu 1245.37 önemli destek noktası konumunda takip edilecektir. 1300 direncinin aşılması durumunda ise 1333.52 ve 1352.22 noktalarına doğru yükselişin devamı beklenecektir.” denildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analizde şöyle denildi:

TCMB'den faiz artışı beklentileriyle ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekonomi ve hukuk alanında reformların yapılacağını söylemesinin etkiisyle dolar/TL 7.6011'e kadar gerilemişti.

Bu seviyeden gelen alımlarla da 7.7880 direncine kadar yükseldi. 7.7880 direncinin geçilememesiyle de geri çekilmeler oldu. Geri çekilmelerin devamında 7.4000 ve 7.2060 destek oluşturabilir.

Dolar lehine işlemlerde ve 7.7880 direnci üzerinde fiyatlamada ise 7.9500 ve 8.3291 direnç oluşturabilir.

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende Dolar/TL tarafında Moderna'nın Covid-19 aşı çalışmasına yönelik %94,5 oranında başarı sağlandığı yönündeki açıklamasının risk iştahını artıran unsurlar olduğu belirtildi.

Haber akışı ile riskli varlıklara olan talep arttığı söylenen açıklamada, “Gelişmekte olan ülke para birimleri üzerindeki baskılarda bir miktar azaldı. Perşembe günü gerçekleşecek olan TCMB Para Politikası Kurulu Toplantısı.

Toplantı öncesinde Hazine ve Maliye Bakanı Elvan'ın sunumunda ekonomiye dair yaptığı pozitif iç piyasa üzerinde etkili olurken, haftanın asıl ana gündem maddesi perşembe günü açıklanacak faiz kararı olacak.

Beklentiler ortalama 475 baz puanlık faiz artışı olurken, kurum olarak 425 baz puan artış beklemekteyiz. Dolar / TL'de 7,75 – 7,90 direnç noktaları seviyeleri olarak, 7,60 – 7,50 seviyeleri ise destek seviyeleri o olarak takip edilecek.” ifadelerine yer verildi.

ALTIN

Ahlatcı Yatırım tarafından hazırlanan altın analizinde şu ifadelere yer verildi:

Haftanın ilk işlem gününde aşı gelişmeleri değerli metalde sert satışlara neden olurken, artan vaka sayılarının neden olduğu endişeler ve dolarda gözlenen nispeten zayıf görünüm ons altına destek olmayı sürdürmüştü.

Dün ise devam eden virüs endişelerinin ons altındaki aşağı yönlü hareketleri sınırlandırdığı izlendi.

Teknik olarak incelediğimizde, ons altının 1880 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiği gözlendi. Azalan talep ile ons altında aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda sırası ile 1873, 1865 ve 1858 seviyeleri takip edilmesi gereken önemli destek seviyeleridir. Olası bir yukarı yönlü harekette ise 1888, 1894 ve 1900 direnç seviyeleri kısa vadede takip edilebilir.

Işık Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise dünkü işlem gününü sınırlı işlem aralığında satış baskısı altında

1880 dolar civarından kapatan altının, yeni işlem gününde de oldukça sığ işlemler ile bu bölgeye yakın hareket ettiği belirtilerek, “Gün içerisinde görülebilecek alıcılı işlemlerde 1888, 1898, 1902, 1906, 1912, 1918 ve 1925 dolar direnç seviyeleri ilk etapta takip edilebilir. Diğer yandan, yeniden satış baskısı oluşması durumunda ise 1875, 1869, 1864, 1860 ve 1855 destek noktaları izlenebilir.” denildi.