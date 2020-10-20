Dolarda son durum ve teknik analizler…

Dolar/TL Merkez Bankası’nın (TCMB) Perşembe günü sonuçlarını açıklayacağı faiz kararının piyasada yeni bir iyimserlik getirebileceği ve Türkiye'den aralıksız çıkış yapan yabancı yatırımcıların pozisyonlarını yeniden gözden geçirebileceği beklentileriyle tarihi zirveden sınırlı geriledi.

Piyasada TCMB kararı haricinde yakından izlenen gelişmeler ise ABD seçimleri, Brexit gelişmeleri, corona virüsünde küresel artış trendi, AB ile tansiyonun yeniden artması endişesi, Azerbaycan-Ermenistan gerilimi ve S-400 hava savunma sistemleri konusunda devam eden süreç yer alıyor.

Asya borsaları, ABD canlandırma paketine dair umutlardan ve corona virüsü aşısının yıl sonuna kadar çıkabileceği beklentilerinden destek bularak iki buçuk yılın zirvesine yaklaşırken Çin’de beklentilerden zayıf gelen ekonomik büyüme verisi kazanımları sınırladı.

Dolara yön veren unsurlar arasında yatırımcıların artan corona virüsü vakalarına dair endişeleri, ABD seçiminin yaklaşmasıyla yatırımcıların takındıkları tutum ve ekonomik canlandırma paketine yönelik gelişmeler bulunuyor.

SIKILAŞTIRMA ADIMLARI DESTEK UNSURU

TCMB’nin devam eden sıkılaştırma adımları piyasalardaki en önemli destek unsuru olmaya devam ediyor. Bankanın piyasaya uyguladığı fonlamanın son maliyetini gösteren ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti dün itibarıyla %12.39’a yükseldi. Fonlama maliyeti Temmuz ortasında %7.4’ün altına kadar inmişti. Bu da 500 baz puana yakın sıkılaştırma uygulandığı anlamına geliyor.

Fonlama maliyeti geçen hafta ilk kez mevcut enflasyonun üzerine çıktı. TCMB’nin politika faizi %10.25, faiz koridorunun üst bandı %11.75, geç likidite penceresi faiz oranı ise %13.25 seviyesinde bulunuyor.

Enflasyon ise Eylül’de %11.75 seviyesindeydi. Sıkılaştırmanın gittikçe kuvvetlendirilmesi TL’deki daha fazla değer kaybının önüne geçen en önemli unsurlardan. Öte yandan likidite sıkılaştırmaları ve bunun swap kanalıyla daha da genele yayılması piyasada iki farklı beklentiyi de beraberinde getirdi.

Bazı bankacılar swap faizinin politika faizi değil de üst bant faizi olarak belirlenmesinin bir sonraki PPK’da faiz artışı anlamına gelebileceğini düşünüyorlar. Bazı bankacılar ise bunun aksine kararların doğrudan faiz artışı yapmamak için alındığı kanaatindeler.

Ancak TL’deki değer kaybı belirginleştikçe piyasadaki beklentiler artık faiz artışına neredeyse tamamen dönmüş durumda.

MEVDUAT SAHİPLERİNİN TERCİHLERİNE YANSIMADI

Piyasa faizlerindeki yükseliş ise henüz mevduat sahiplerinin döviz veya TL tutma tercihlerine yansımış durumda değil. Geçen perşembe günü yayımlanan verilere göre yurt içi yerleşiklerin döviz ve altın mevduatı yaklaşık 500 milyon dolar artış kaydetti.

Yurt dışı yatırımcıların Hazine tahvili portföyünde TCMB faiz kararının ardından görülen 479 milyon dolar artış ise tersine döndü. Verilere göre yurt dışı yerleşiklerin portföyü geçen hafta 350 milyon dolar azaldı.

Sokakta herkes “Dolar, borsa, altın ne olur?” diye birbirine soruyor. İşte finansal kuruluşlardan uzman kişilerin hazırladığı teknik analiz notları:

BORSA

Yapı Kredi Yatırım tarafından hazırlanan teknik analizde, 22 Eylül tarihinde başladığı kısa vadeli yükseliş trendini sürdüren piyasanın, 1,190 direncini aşmasıyla haftaya güçlü bir başlangıç yaptığı belirtilerek şöyle denildi:

Böylece 1,200 seviyesinde bulunan hedef noktamızı yukarı geçen piyasada, gün içi geri çekilmelerde 1,190 seviyesini ilk önemli destek noktası olarak izliyoruz. 1,190 üzerindeki seyir ise piyasadaki yukarı hareketin devamını getirecektir.

Bu durumda endeksin yukarı hareket içerisinde 1,225 ve 1,250 seviyelerini hedefleyen potansiyelini koruyacağını düşünüyoruz.

Tera Yatırım tarafından hazırlanan günlük bültende ise dün ABD endekslerinin günü satışlarla tamamlamasının ardından bugün Asya geneli ve Avrupa vadeli endekslerinde görünümün negatif olduğu vurgulandı.

“ABD vadelilerinde ise sınırlı tepki alımları görülmekte.” denilen bültende, “BIST dün günü bankacılık hisseleri öncülüğünde %1.06 yükselişle 1205 seviyesinde tamamladı. XBANK ise %4.4 yükseliş kaydetti. Bugün BIST'in güne yatay başlamasını bekliyoruz. Olası gün içi geri çekilmeler bu aşamada kar satışı konumlu takip edilebilir, 1195-1200 bölgesi destek konumunda.” ifadelerine yer verildi.

DOLAR

Ikon Menkul tarafından hazırlanan analize göre dolar/TL paritesi 7.9579 bölgesinden yaşanan düşüş eğilimini dünden korudu ve 7.8961 destek bandı altına çekildi.

Düşüş eğiliminin devam etmesi halinde 7.8380 seviyesinin sonraki destek bölgeleri olarak izlenebileceği belirtilen notta, “Paritede bu bölgenin kırılması ve altında kalıcılık yakalanması halinde TL lehine işlem güç kazanabilir. Diğer yandan olası yukarı yönlü hareketlerde ise tarihi zirve seviye de olan 7.9579 direnç bölgesi öncesi 7.9260 seviyesi ara direnç olarak izlenebilir.” denildi.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın fiyatları analizinde ons altında yukarı yönlü hareketlerin siyah alçalan trend çizgisinden baskılanmaya devam ettiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Değerli madende bu trend çizgisinin kırılımı, boğaların gücü yeniden eline almasına önemli bir zemin yaratabilir. Diğer yandan aşağıda ise mavi yükselen trend çizgisi ve 1890 bandı ilk destek bölgeleri olarak izlenebilir. Bu bölgenin kırılması halinde Ons Altında 1872 ve 1848 teknik seviyeleri gelebilir.

Destekler: 1890-1872-1848

Dirençler: 1933-1958-1993