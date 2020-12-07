Dolarda yeni haftanın ilk rakamları! Euro ve altın fiyatlarında son durum…

Piyasalarda beklentilerin oldukça üzerinde artış gösteren enflasyonun ardından Merkez Bankası’dan (TCMB) 24 Aralık kararına ilişkin yeni faiz artışı beklentileri kuvvetlendi. Faiz artışı beklentileri TL’deki değer kaybını sınırlayan önemli bir etken konumunda.

Öte yandan Moody’s ise takviminde olmasına rağmen Cuma günü Türkiye için bir not değerlendirmesinde bulunmadı.

Hazine bugün iki ihale ile başlayacağı Aralık ayı borçlanma programını yarın gerçekleştireceği iki ihale ile tamamlayacak. Hazine bugün 2 ve 5 yıl vadeli sabit kuponlu tahvillerin yeniden ihraçlarını gerçekleştirecek.

Hazine’nin aralık borçlanma programı her yıl olduğu gibi diğer aylara göre oldukça zayıf. Hazine aralık ayında 12.7 milyar TL’lik iç borç servisine karşılık 7.8 milyar TL’si piyasadan 10 milyar TL’lik iç borçlanma programlıyor. Hazine’nin ocak borçlanma hedefi 38 milyar TL, Şubat ise 48 milyar TL seviyesinde.

Dolar/TL geçen hafta enflasyon verisi ardından 7.9’un üzerine çıksa da ekonomi yönetiminden gelen açıklamalarla yeniden 7.8 seviyelerine gerilemiş ve haftayı bu seviyeden tamamlamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GELDİ

Tüketici enflasyonu kasımda aylık %2.3, yıllık %14.03 ile beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ın veri sonrası “fiyat istikrarı için, para ve maliye politikasının eşgüdümle” kullanılacağı açıklaması sonrası ise veri öncesi seviyelerin de altına geriledi.

Aynı açıklama TCMB’den faiz artışı beklentilerini de net şekilde kuvvetlendirdi. Ayrıca piyasanın dikkat çektiği bir başka gelişme ise, enflasyon verileriyle birlikte enflasyonun sokaktaki gerçekleşmeleri yansıtmadığına ilişkin eleştirilerin de önemli ölçüde azaldığı yönünde oldu.

BEKLENTİ FAİZ ARTIŞI Bir bankanın Hazine masası işlemcisi, 'Küresel piyasalarda yavaş yavaş tatil havası başladı. Sene sonu işlemlerin azaldığı bir süreç olacak. TCMB için ise önümüzdeki iki hafta oldukça kritik bir hal almaya başladı. TCMB'den önce para ve kur politikası metnini, ardından da yeni faiz artışı yapılması beklenen PPK toplantısını takip edeceğiz. Mevcut beklentimiz TCMB'nin ay sonunda 100-150 baz puan daha faiz artışı yapması' dedi.

Bankacı TCMB verilerine göre 1-3 ay arasındaki mevduat faizinin yüzde 15.5’e yükseldiğine dikkat çekerek, “Lokallerin döviz yöneliminin artan TL faizleriyle zayıflayacağını düşünüyoruz. Yüksek montanlı işlemlerde mevduat getirisi yüzde 16.5’i geçti. Kredi artış hızı da ciddi yavaşlamış durumda. 13 haftalık arındırılmış kredi büyümesi yüzde 50’lerden yüzde 10’nun hemen altında geriledi. Bunlar TL’nin istikrar kazanacağını gösteren gelişmeler” dedi.

TCMB’nin piyasalar tarafından yakından izlenecek Para ve Kur Politikası metnini 16 Aralık’ta açıklayacak. PPK ise 24 Aralık’ta gerçekleşecek.



Para ve kur politikası metni her yıl Aralık ayında yayımlanıyor ve takip eden yıl TCMB’nin izleyeceği para ve kur politikalarını içeriyor. TCMB kamu bankaları aracılığıyla yaklaşık 2 yıl sürdürdüğü rezerv satışları ile rezervlerinin yaklaşık 130 milyar dolarını kaybetti. Bankacıların hesaplamalarına göre sahipliği TCMB’ye ait döviz rezervi eksi 50 milyar dolar civarında. TCMB’nin döviz rezervlerinin önemli bölümünü altın ve lokal bankalardan aldığı dövizler oluşturuyor.

Piyasa TCMB’nin önümüzdeki dönemde rezerv birikimi yapması gerektiği konusunda hemfikir. Geçmişte rezerv artışı ile iligli en çok kullanılan yöntemler reeskont kredisi ve döviz alım ihaleleri. Hali hazırda reeskont kredileri ilk 11 ay itibarıyla TCMB rezervlerine yaklaşık 22 milyar dolar katkı yaptı. Döviz alım ihalesi ise 2020’de yapılmadı. Bankacılar rezerv birikimi için önümüzdeki yıl TCMB’nin nasıl bir strateji izleyeceğini görmek için metni yakından izleyecekler.

İç piyasada ABD ile seçim sonrası ilişkiler ve AB ile artan gerilimin nasıl şekilleneceği de takip ediliyor. Avrupa Birliği’nin Türkiye aleyhine yaptırımları açıklayabileceği zirve perşembe günü gerçekleşecek.

BORSA

Ak Yatırım tarafından hazırlanan notta BIST100 endeksinin haftanın son gününde sınırlı yukarı açılışın ardından yatay seyrettiği hatırlatılarak şöyle denildi:

Kapanış 1330.87 seviyesinde gerçekleşti. Endekste 1280 seviyesinden başlayan son tepki hareketi geçerli olmakla birlikte

1280- 1342 bandındaki konsolidasyon sürecinin de halen devam ettiğini söylemek mümkün.

BIST'te 1342/50 direnç bölgesinin aşılması durumunda sürecin yukarı yönde sonuçlanacağını belirtmemiz mümkün olabilecektir.

Bu aşamada saatlik periyot için ortalamalarda hafif yukarı eğilimin korunuyor. Bu periyot için önemli gördüğümüz 1320/10 bandı ve 5 günlük ortalama üzerindeki kapanışın endekse yönelik iyimserliği desteklediğini düşünmeye devam ediyoruz.

Bu paralelde BIST için son yorumlarımızda da belirttiğimiz 1330/50 bandının üst sınırına yönelik beklentinin de gündemde kaldığını düşünmeye devam ediyoruz.

1310 ara destek olmakla birlikte, 21 günlük ortalamanın da bulunduğu 1290-1280 bandının oldukça güçlü destek olduğunu belirtmemiz mümkün. BIST100'de 1320/10-1290-1280 destek, 1335/50-1370/80-1400 direnç olarak takip edilebilir.

DOLAR

İnfo Yatırım tarafından hazırlanan dolar analizinde geçen ay TL kanadında oldukça yoğun gündemlerin takip edildiği ve bu yoğun gündemlere ek olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeni dönem vurgusu ile değer kazanımları yaşandığı hatırlatıldı.

Ardından TCMB ve BDDK adımlar atıldığı ve bu adımlar piyasalar tarafından olumlu karşılandığı hatırlatılan notta, “Fakat geçtiğimiz hafta yurt içinden gelen kasım ayına ait enflasyon verisi piyasaları tatmin etmedi.

TÜİK'in açıklamasına göre tüketici fiyatları yıllık bazda yüzde 14.03 aylık bazda ise yüzde 2.3 oranında arttı. Gelen veriler ile birlikte enflasyonun 2020 yılının zirvesinde gerçekleştiği görüldü.

Veri ile birlikte TL varlıkları üzerinde baskılar oluştu. Diğer yandan Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu olan Moody's öncesinde 4 Aralık olarak duyurduğu Türkiye değerlendirmesini pas geçti.

Bilindiği gibi kuruluş 11 Eylül tarihinde takvim dışında bir değerlendirme yoluna gitmiş ve Türkiye'nin kredi notunu B1'den B2'ye düşürmüş not görünümünü ise negatif olarak bırakmıştı.

Dalgalı bir seyir izleyen kurda yukarı yönlü hareketlenmelerde sırasıyla 7.95290 – 8.05090 – 8.18470 seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. Gevşemelerde ise 7.75415 – 7.60990 – 7.50840 seviyeleri destek noktaları olarak test edilebilir.” denildi.

ALTIN

Ikon Menkul tarafından hazırlanan altın analizinde ise şu ifadelere yer verildi:

Geçtiğimiz hafta 233 günlük ortalama üzerinde tutunarak 1767 seviyesinden tepki veren sarı metal 1833 desteğine kadar yükselmiş ve bu bölgede tutunmaya çalışmıştı.

Yeni haftada Asya seansında bu eğilimin sürdüğünü görmekteyiz. 3 gündür 1833’ü destek yapan sarı metal için bu destek şuan önemli. Tutunma devam ederse 1860 direnci gündeme gelebilir.

Eğer tutunamazsa ve 1833 desteğini kırarsa aşağıda 8 günlük ortalamaya denk gelen 1815 desteği takip edilebilir.