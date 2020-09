Dolarla ‘yerli ve milli’ hayvancılık

CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, artan döviz kuru ile hayvancılık sektörünün büyük bir yükün altına girdiğini söyledi.

Bursa'da hayvancılık işletmelerinde incelemelerde bulunan Sarıbal, “Üreticiler şimdiden soya ithalatına başlamış. Alınan bütün yem girdileri dolarla. Hayvancılık sektörünün en önemli girdisi yemdir. Bugün ülkemizde yem girdilerinin hepsi ithal. Üreticinin ürün fiyatları bir yıldır sabit ama bu yılın başından beri yem fiyatları en az yüzde 32 zamlandı. Bu şartlarda sektörün ayakta kalması çok zor” dedi.

ZAMLAR DOLARLA GELİYOR

Bursa'da Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Mustafakemalpaşa Şubesi Başkanı İsmail Anıl ile birlikte üreticilerin sorunlarını yerinde tespit eden Sarıbal, “Üreticiler şimdiden soya ithalatına başlamış. Alınan bütün yem girdileri dolarla. 2011 yılından beri dünyada en fazla kepek ithal eden ülke durumundayız. Bir üreticimizin ifadesiyle ‘dolarla yerli ve milli' üretim yapmaya çalışıyorlar” diye konuştu.

Sarıbal, yem fiyatlarının döviz kurundaki yükseliş nedeniyle her gün zamlandığını, buna rağmen başta çiğ süt olmak üzere, hayvansal ürün fiyatlarının sabit kaldığını söyledi. Çiğ süt tavsiye alım fiyatlarının bir yıla yakın süredir hiç değişmediğini hatırlatan Sarıbal, şöyle devam etti:

“Sektör temsilcilerinin de sıklıkla belirttiği gibi çiğ süt/yem paritesinin 1.5 olması gerekir. Yani bir litre süt ile 1.5 kilogram yem alınabilmesi gerekir. Aksi takdirde süt hayvancılığının sürdürülmesi mümkün değildir. Oysa bugün 1 litre süt ile en iyi fiyatla 1 kilogram yem alınabilmektedir. Bu sürdürülebilir bir durum değildir. Sektör temsilcileri süt hayvanlarını kesime gönderiyorlar.”

HAYVAN SAYISI İTHALATLA ARTIYOR

Tarım Bakanlığı'nın hayvan sayısını artırmakla övündüğünü belirten Sarıbal, bu artışın ithalat ile sağlandığını ifade etti. 2003-2019 döneminde 5 milyon büyükbaş hayvan ithalatına 6.8 milyar dolar, 3 milyon 700 bin küçükbaş hayvan ithalatına ise 354 milyon dolar ödeme yapıldığını hatırlatan Sarıbal, şunları söyledi: “Aynı dönemde ithal edilen 297 bin ton et ithalatına ödenen 1.4 milyar dolar ile AKP döneminde canlı hayvan ve et ithalatına ödenen para 9.8 milyar doları buluyor. Oysa bunun 10'da 1'i ülke üreticisine verilse, et sorunumuz da süt sorununuz da kalmayacak.”