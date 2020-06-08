Dominik Pesosu ne kadar? 60 bin peso kaç TL ediyor?

Dominik Pesosu’nun ne kadar olduğu gün içerisinde en fazla merak edilen konulardan biri oldu. Dominik Cumhuriyeti’nin resmi para birimi olan Dominik Pesosu’nun TL karşılığını haberimizde sizler için paylaşıyoruz. Survivor 2020 yarışmasında yarışmacılara ödül olarak alışveriş yapabilmesi için 60 bin Dominik Pesosu verildi. Bu olay sonrası birçok kişi 1 Dominik Pesosu’nun kaç TL ettiğini araştırmaya başladı. İşte Dominik Pesosu hakkında bilgiler…

DOMİNİK PESOSU

Dominik pesosu (İspanyolca: peso dominicano; ISO 4217: DOP), Dominik Cumhuriyeti’nde kullanılan resmî para birimidir. Genelde dolar simgesi (“$”) ile ya da diğer peso-bazlı para birimlerinden ayrım etmek için “RD$” şeklinde kısaltılır. Dominik pesosunun alt birimi “centavo”, ve bir peso 100 centavo’ya bölünür.

Dominik pesosu Dominik Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından dağıtılır. Aşağıdaki şekillerde dağıtılır:

Madeni para: $1, $5, $10, $25.

Kâğıt para: $50, $100, $200, $500, $1000, $2000.

1 DOMİNİK PESOSU KAÇ TL EDİYOR? 60 BİN PESO NE KADAR?

1 Dominik Pesosu: 0,12 Türk Lirası’na eşittir. 60 bin Dominik Pesosu 7.071,86 TL etmektedir.