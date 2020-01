Dört ayaklı darphane! 2019’da sahibine en çok para kazandıran atlar belli oldu…

“At koşar baht kazanır” sözü yarışseverler arasında tatlı bir avuntu olsa da asıl kazanan at sahipleri oluyor. 2019 yılında Türkiye Jokey Kulübü'nün düzenlediği yarışlarda; İngilizlerde The Last Romance, Araplarda ise Sürgüntay, sahiplerine milyonlar kazandırdı.

Yıl boyunca katıldığı yedi koşunun ikisinde birinci gelen The Last Romance, bir ikincilik bir de dördüncülükle toplam dört kez tabelaya girdi. Mozaik Şarapçılık’ın sahibi Arif Kurtel‘in kızı Melis Kurtel Emin‘e ait olan İngiliz atı, 93. Gazi Koşusu’nda birinci gelerek sahibine tek seferde 1 milyon 650 bin lira kazandırdı. The Last Romance’ın 2019 yılında sahibine kazandırdığı toplam rakam 3 milyon 659 bin 975 bin lira oldu. Atın; yarış kazancı 2 milyon 661 bin 800 lira, at sahibi pirimi 266 bin 180 bin lira, yetiştiricilik primi ise 731 bin 995 lira olarak hesaplandı.

Atçılık dünyasının saygın ailelerinden Ataman'ların temsilcisi, dünyanın ilk kadın jokeyi Esin Zembilci'nin yeğeni Lale M. Ataman'ın sahibi olduğu Sürgüntay, 2019 yılında sahibine en çok para kazandıran Arap atı oldu. Katıldığı sekiz yarışta beş birincilik elde eden Sürgüntay, iki kez ikinci, bir kez de dördüncü oldu. Sahibine toplam 3 milyon 230 bin 425 bin lira kazandıran atın; yarış kazancı 2 milyon 349 bin 400 lira, at sahibi pirimi 234 bin 940 bin lira, yetiştiricilik primi ise 646 bin 85 lira oldu.

PRİMLER VE İKRAMİYELER NASIL HESAPLANIYOR?



Yarış ikramiyesi: Birinci olan at, belirlenen yarış ikramiyesinin tamamını, ikinci olan at ikramiyenin yüzde 40’ını, üçüncü olan at ikramiyenin yüzde 20’sini, dördüncü olan at ise ikramiyenin yüzde 10’unu alıyor. 100 bin lira ikramiyeli bir koşuda; birinci olan at 100 bin lira, ikinci olan at 40 bin lira, üçüncü olan at 20 bin lira, dördüncü olan at ise 10 bin lira kazanıyor.



At sahibi primi: TJK at sahibine, atın kazandığı yarış ikramiyesinin yüzde 10’u kadar prim ödüyor



Yetiştiricilik primi: TJK at sahibine, atın kazandığı yarış ikramiyesinin yüzde 27.5’i kadar prim ödüyor.

JOKEY, ANTRENÖR VE SEYİSLER NE KADAR KAZANIYOR?

Yarışı birinci bitiren atın jokeyi, ikramiyenin yüzde 10'unu, ikinci bitiren atın jokeyi yüzde yedisini, üçüncü ve dördüncü bitiren atların jokeyleri ise yüzde beşini alıyor. Koşularda dereceye giren atların antrenörlerine de yine kazanılan ikramiye üzerinden yüzde 2.5-10; seyislerine ise yüzde 2.5-5 oranında prim veriliyor.

ŞAMPİYONLARIN ANTRENÖRÜ Antrenörlüğünü Abdulgafar Toprak'ın yaptığı atlardan 78'i birinci, 81'i ikinci, 66'sı üçüncü, 69'u da dördüncü oldu.

2019 yılının en büyük ikramiyeli yarışı 93. Gazi Koşusu‘ndan örnek verecek olursak; birinci gelen The Last Romance’ın sahibi Melis Kurtel Emin, 1 milyon 650 bin lira yarış ikramiyesi, 165 bin lira at sahibi primi, 453 bin 750 lira yetiştiricilik primi olmak üzere toplam 2 milyon 268 bin 750 lira kazandı.

İKRAMİYENİN YÜZDE İKİSİ DEVLETE

Melis Kurtel Emin, atın jokeyi Halis Karataş’a 165 bin lira; antrenör ve seyislere (en yüksek oranda prim verildiğini varsayarak) 247 bin 500 lira olmak üzere toplam 412 bin 500 lira ödedi. Emin’in kazandığı yarış ikramiyesinin yüzde 2’si (33 bin lira) de TJK tarafından kesilerek; devlete vergi olarak aktarıldı.

1071 YARIŞTAN 255'İNİ KAZANDI 2019 yılında en çok koşuya katılan jokey Gökhan Kocakaya oldu. 1071 kez at binen Kocakaya, 255 yarışı birincilikle, 213 yarışı ikincilikle, 152 yarışı üçüncülükle, 119 yarışı ise dördüncülükle tamamladı.

KUPON TUTTURANLARDAN NE KADAR VERGİ KESİLİYOR?

At yarışlarında tutturduğunuz kuponun 5 bin 760 lirayı aşması halinde yüzde 20 oranında kesinti yapılıyor. 6 bin liralık kuponu ganyan bayisine götürdüğünüzde alacağınız para 4 bin 800 liraya düşüyor.