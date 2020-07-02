Dört dev şirketin CEO’su mecliste ifade verecek

ABD'nin dört teknoloji devi, Amazon, Facebook, Alphabet (Google) ve Apple'ın CEO'ları temmuz ayı bitmeden kongrenin karşısına çıkacak. Reuters'ta yer alan habere göre firmaların üst düzey yöneticileri, devam eden bir antitröst (tekelleşme karşıtı) soruşturma kapsamında ifade verecek.

Jeff Bezos (Amazon), Mark Zuckerberg (Facebook), Sundar Pichai (Alphabet) ve Tim Cook (Apple), Temsilciler Meclisi Yargı Komitesi'nin antitröst oturumuna katılacak. Duruşma tarihi henüz kesinleşmedi. Ancak temmuzun son haftası, yüksek ihtimalle de 27 Temmuz'da yapılması bekleniyor.

VİDEO KONFERANS YOLUYLA KATILABİLİRLER

Corona virüsü salgını nedeniyle milletvekillerinin büyük bölümünün duruşmaya video konferans yoluyla katılacakları öğrenildi. Yöneticilerin, antitröst komitesinin önüne doğrudan mı çıkacağı yoksa onların da video konferans yoluyla mı görüşmede yer alacakları şu an için belirsiz.

Toplantıda ayrıca uluslararası düzenleyicilerin de olacağı kaydedildi. Dört şirket hakkında da Avrupa Birliği’nde benzer soruşturmalar yürütülüyor. Uluslararası katılımcıların büyük bölümünün AB ve İngiltere’de olacağı öğrenildi.

HEPSİ İÇİN İDDİALAR FARKLI

Apple, App Store nedeniyle soruşturma altında. Google, Android platformunda arama motoru ve reklamcılık konusunda tekelleştiği iddiasıyla soruşturuluyor. Amazon‘la ilgili ise iki ayrı suçlama var. Bunlardan biri, satıcıların ürünlerini başka internet sitelerinde satışa çıkarmaları konusunda zorluk çıkarttığı iddiası. Diğeri ise Amazon‘un kendi ürettiği ürünleri satarken diğer satıcılara karşı rekabet kurallarına uymaması. Facebook‘un başı ise kullanıcı verileri ve reklam fiyatlarını tekel olmanın verdiği güçle yükselttiği iddialarıyla dertte.

Dört dev firma hakkında, Meclis Yargı Komitesi tarafından önümüzdeki hafta bir rapor yayınlanması bekleniyor. Federal Ticaret Komisyonu, Facebook ve Amazon'u araştırıyor. Eyalet başsavcıları ise Facebook, Google ve Apple'ı soruşturuyor.