Döviz mevduatlarında yine rekor

Merkez Bankası Haftalık Banka ve Para İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatları 25 Aralık ile biten haftada, 18 Aralık ile biten haftaya göre 702 milyon dolar artarak, 234 milyar 102 milyon dolardan 234 milyar 804 milyon dolara çıktı.

VATANDAŞLARIN DÖVİZ HESAPLARI ARTTI

Söz konusu dönemde vatandaşların döviz hesaplarında da artış görüldü. 25 Aralık ile biten haftada vatandaşların döviz hesapları, 18 Aralık ile biten haftaya göre 729 milyon dolar artarak, 147 milyar 602 milyon dolardan 148 milyar 331 milyon dolara yükseldi.

TOPLAM YABANCI PARA MEVDUATLARI ARTTI

25 Aralık ile biten haftada bankalarda bulunan toplam yabancı para mevduatları da artış gösterdi. 18 Aralık ile biten haftada 261 milyar 742 milyon dolar olan yabancı para mevduatları, 25 Aralık ile biten haftada, 366 milyon dolar artarak 262 milyar 108 milyon dolara çıktı.

NET ULUSLARARASI REZERVLER AZALDI TCMB'nin net uluslararası rezervleri 25 Aralık'ta bir önceki haftaya göre 1.58 milyar dolar azalarak 15.53 milyar dolar oldu. Net rezervler 27 Kasım haftasında 13.73 milyar dolar ile 2003'ten beri en düşük seviyelerine geriledikten sonra 18 Aralık'ta 17.1 milyar dolar olmuştu.

AĞBAL “ESAS GÖREV BİZE DÜŞÜYOR” DEMİŞTİ

TCMB Başkanı Naci Ağbal 16 Aralık’ta yabancı yatırımcıların Türkiye varlıklarını artırmasına ancak lokallerin aksi yönde adımlarına ilişkin bir soruya, “Bizim tarafımızdan uygulanan doğru politikalar devam ettiği sürece yurt dışı yerleşiklerin Türkiye'ye ilgisinin artacağını düşünüyoruz.” yanıtını vermişti.

Dolarizasyon için ise şirketler ve bireysellerin adımlarına farklı bakılması gerektiğini de belirten Ağbal şirketlerin yükümlülüklerini karşılamak adına döviz alımlarına devam edebileceklerini söylemişti.

Ağbal, “Burada kritik olan hane halkının önümüzdeki dönemde ellerindeki tasarrufu daha fazla TL araçlara yatırması. Ters dolarizasyon bir miktar zaman alacak olsa da, burada esas görev bize düşüyor. Biz doğru işler yaptıkça yurt içi yerleşikler tasarruflarını TL varlıklara kaydıracak.” ifadelerini kullanmıştı.