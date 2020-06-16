Düğünler iptal oldu, burma bilezikler raflarda kaldı

Corona virüsü salgını nedeniyle düğün merasimlerinin ertelenmesi ve altın fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle Adana’da, 2 bin 400 yıldır modası geçmeyen ‘Adana burması’ bilezikler kuyumcuların vitrinlerinde kaldı.

10 gramdan 80 grama kadar istenilen ağırlıkta yapılabilen burma bilezikler, düşük fire ve işçilik nedeniyle süs eşyası olmasının yanı sıra yatırım aracı olarak da müşterilerin öncelikli tercihleri arasında. Ancak hem düğünlerin iptali hem de altının gramının 378 liraya kadar çıkması vatandaşın burma bilezik alımını kısıtladı.



Oğuz BaşmanAdana Kuyumcular Odası Başkanı Oğuz Başman, “Burma bileziğinin özelliği sadece Adana'da üretiliyor olması. Tüm Türkiye'de bu bilezik tanınmakta. Burma bileziğin çok az işçiliği var ve geri satıldığında fire oranının düşük olması yatırımcının fiyatlar değişmediği dönemlerde de daha az kayba uğramasına yol açmakta” dedi.

Burmaya her zaman talep olduğunu ancak salgın döneminde satışların düştüğünü kaydeden Başman, “Bu pandemi bütün sektörlerde ciddi anlamda şaşkınlık oluşturdu. Şu anda müşterilerimiz de sıkıntı içerisinde. Düğünler de iptal oldu. Önümüzdeki ay düğünlerle birlikte burmalarımız inşallah raflarda tozlanmaktan kurtulup yeniden ait oldukları bileklere takılacaktır” ifadelerini kullandı. (İHA)