Dünya Bankası Türkiye tahminlerini eksi yönde revize etti

“Küresel Ekonomik Görünüm” raporunda küresel ekonomik büyüme beklentisinin 2019 yılı için yüzde 2,6'dan yüzde 2,4'e, 2020 yılı için yüzde 2,7'den yüzde 2,5'e, 2021 için ise yüzde 2,8'den yüzde 2,6'ya çekildi.

Euronews’de yer alan habere göre; Raporda, küresel ekonominin 2022 yılında ise yüzde 2,7 seviyesinde büyümesi öngörülüyor.

Dünya Bankası raporunda ilerleyen dönemde küresel yatırımların ve ticaretin kademeli şekilde iyileşmesinin beklendiği, buna rağmen küresel ekonomik görünümde halen bazı aşağı yönlü baskıların olduğu ifade edildi.

‘TİCARET POLİTİKALARINDAKİ BELİRSİZLİKLER’

Rapora göre büyümenin küresel boyutta yavaşlaması, ticaret savaşlarını artması, ticaret politikalarındaki belirsizliklerin yükselmesi, büyük ekonomilerde beklenenin üzerinde ekonomik bozulmanın yaşanması, gelişen piyasalarda ekonomik gerilimler görülmesi gibi ihtimallerin gelecek dönemde dikkate değer riskler arasında yer alıyor.

Türkiye için pozitif büyüme tahmini

Dünya Bankasının raporunda gelişen ekonomiler için büyüme beklentisi ise 2019 yılı için yüzde 4’ten yüzde 3,5 seviyesine, 2020 için yüzde 4,6’dan yüzde 4,1’e, 2021 için yüzde 4,6’dan yüzde 4,3’e düşürüldü.