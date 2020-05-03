Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü iş dünyasının sorularını yanıtladı

Uluslararası Yatırımcılar Derneği'nin (YASED) üye ve paydaşlarının COVID-19 ile mücadelede düzenli bilgi ve deneyim paylaşımı için başlattığı ve bugüne kadar sekiz kez gerçekleştirilen online etkinlik serisi YASED United'ın konuğu Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano Kouame oldu.

Web seminerinde küresel pandeminin Türkiye ekonomisi üzerindeki mevcut ve potansiyel etkilerinin yanı sıra corona virüsü ile mücadelede ve sonrasında Türkiye'nin uygulaması gereken ekonomik tedbirler konuşuldu.

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“CESUR VE EŞGÜDÜMLÜ BİR ŞEKİLDE HAREKET ETMEK GEREKİYOR”

YASED Başkanı Ayşem Sargın ve YASED Genel Sekreteri Serkan Valandova'nın da katıldığı web seminerinde konuşan Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Auguste Tano, “Bu kriz, küresel yayılımının hızı ve boyutları bakımından daha önceki hiçbir krize benzemiyor. Başka birçok ülkede olduğu gibi, Türkiye'de de ilk göstergeler krizin ekonomik etkisinin derin ve yaygın olacağına işaret ediyor.

Bu durum, pandemi eğrisini düzleştirmeye ve insanların hayatlarını kurtarmaya yönelik salgın kontrol önlemlerini özellikle insan sermayesinin ve istihdamın, finansal sektörün, tedarik zincirlerinin ve üretime dönük varlıkların korunması üzerinde odaklanarak krizin ekonomik etkilerini hafifletmeye yönelik önlemler ile birleştiren cesur ve eşgüdümlü bir şekilde hareket etmeyi gerektirmektedir. Krizden çıkışı desteklemek için bunların hepsine ihtiyaç duyulacaktır.” değerlendirmesinde bulundu.

KRİZ YÖNETİMİ GELECEĞİ KAZANIMLARINI BELİRLEYECEK

Son derece verimli bir web semineri gerçekleştirdiklerini belirten YASED Başkanı Ayşem Sargın, Türkiye'nin yanı sıra dünyanın pek çok bölgesini izleyen bir ekonomist olan Kouame'nin küresel pandemi sürecinde Türkiye ekonomisine dair verdiği bilgilerin kendileri için son derece değerli olduğunu ifade etti.