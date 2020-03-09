Dünya basını 2020 petrol krizini böyle gördü

Bloomberg: Piyasalarda tarihi bir gün yaşanıyor. Petrol fiyatlarındaki çöküş, hemen hemen tüm varlıklarda dalgalanmaya neden oldu. Borsacılar, panik satışlar, teminat tamamlama çağrıları ve ani hareketlerle başa çıkmaya çalışıyor.

ABD merkezli yatırım bankası Goldman Sachs, bugün 32 dolara düşen Brent petrolün varil fiyatının 20 dolara kadar düşebileceği tahmininde bulundu.

Financial Times: Petrol fiyatlarındaki büyük düşüş, küresel hisse senedi piyasalarının alt üst etti. Londra borsasında (FTSE 100), 2008-2009’daki küresel finansal kriz sonrası en kötü gün yaşanıyor.

Suudi Arabistan corona virüsten dolayı petrolün satışının etkilenmemesi adına fiyatların belirleyicisi olmak istiyor. Ekonomisi petrole bağlı olan Suudi Arabistan fiyatları düşürerek daha az kâr ederek de olsa petrol satışlarını artırmak istiyor.

BBC World: 2008 finansal krizinden sonraki en kötü günde hisseler çakıldı. Borsalarda milyarlarca dolar silindi.

The New York Times: Corona virüsü ve petrol yatırımcıları sallarken, küresel piyasalar çöktü. Asya’nın ardından Avrupa’da da hisse senedi piyasaları açılışta sert değer kaybetti.

Fransa maliye bakanı, büyük bir ekonomik teşvik paketi için Avrupa ülkelerine çağrıda bulundu.



The Guardian: Corona virüsünün tetiklediği küresel resesyon korkusuyla Londra borsası (FTSE 100 endeksi) çöktü.

SEB’in emtia analisti Bjarne Schieldrop, Suudi Arabistan’ın petrolde dibe doğru bir yarış başlattığını söyledi.