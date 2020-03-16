Dünya borsalarında düşüş sürüyor! BIST’te yüzde 7 kayıp var

Corona virüsü dünya borsalarını olumsuz etkilemeye devam ediyor.

Ekonomik kriz korkusuyla Dow Jones ve Nasdaq endeksleri açılışta yüzde 10’a yakın düşüş yaşayınca, hisse alım satım işlemleri ‘devre kesici’ uygulaması ile bir kez daha zorunlu olarak 15 dakikalığına durdu.

Açılışta yüzde 10’a yakın düşüş nedeniyle otomatik olarak duran Wall Street’te 15 dakika sonra işlemler yeniden başladı. Günlük bazda düşüş oranı yüzde 10-11’e çıktı.

PETROL DÜŞÜYOR

Paralel bir gelişme olarak Brent petrol varil fiyatı 30 doların altına düştü. Bugün yüzde 12’lik yeni bir düşüş yaşayan varil petrol fiyatı, Şubat 2016’dan beri ilk kez 30 doların altını gördü.

BIST DE GÜNÜ EKSİDE KAPATTI

BIST100, yüzde 3.49 düşüşle başladığı haftanın ilk işlem gününde, en düşük 86 bin 853 puanı ve en yüksek 92 bin 263 puanı gördükten sonra, yüzde 8.07 düşüşle 87 bin 888 puanda kapandı. BIST Bankacılık Endeksi de günü yüzde 7.75 düşüşle 121 bin 751 puanda kapattı.