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Dünya devi havayolu firması 12 bin işçi çıkaracak!

Dünya devi havayolu firması British Airways, 2020 yılının ilk çeyreğinde ortaya çıkan corona virüsü salgını nedeniyle düşen gelirlerini gerekçe göstererek 12 bine yakın çalışanını işten çıkarmaya hazırlanıyor.

20:46 -
Haberler Ekonomi
Dünya devi havayolu firması 12 bin işçi çıkaracak!

British Airways’in sahibi International Airlines Group (IAG), 2020’nin ilk yarısında gelirlerinin yüzde 13 azaldığını belirterek, 12 bin kişinin işten çıkartılmasının planladığını duyurdu.

BBC’deki habere göre, IAG’den yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi;

“Covid-19’un mevcut operasyonlarımıza etkisi ışığında ve yolcu talebimizin 2019 seviyelerine geri dönmesinin birkaç yıl süreceği beklentisiyle, British Airways sendikaları yeniden yapılandırma ve işten çıkartma programı konusunda resmen bilgilendirdi

Planlar müzakerelere tabi ve çoğu British Airways çalışanını etkileyecek ve 12 bin kadarının işten çıkartılmasıyla sonuçlanabilir.”

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