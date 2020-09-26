Dünya faiz ve swap kararını nasıl karşıladı?

Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini 200 baz puan artırmasının ardından Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun attığı swap (döviz-TL takası) işlemlerinde normalleşme adımı, yabancı basında da geniş yankı buldu.

Ünlü İngiliz gazete Financial Times (FT), BDDK’nın kararını “Türkiye yabancı yatırımcıların TL alım satımı üzerindeki engelleri azalttı” başlığıyla okurlarına duyurdu.

BDDK, Türk bankalarının yabancılara hem vadede hem de spotta TL alım işlemlerindeki limitleri artırmış, böylece yabancıların TL’ye ulaşımı kolaylaştırılmıştı.

“KAPI AÇIK”

FT’nin haberinde, müdahaleci kur yönetimi döneminin ardından bu adımın yetkililer tarafından “normalleşme adımı” olarak nitelendirildiği aktarıldı, eski düzenlemelerin yabancı yatırımcıların TL işlemlerini zorlaştırdığı hatırlatıldı.

BDDK kararının, TCMB’nin sürpriz faiz kararının ardından geldiğine dikkat çeken FT, politika değişikliğiyle yakından ilişkili bir kişinin “Şu an kapı yatırımcılara açık” yorumunu aktardı.

“NİHAYET DURUMU ANLADILAR”

TCMB ve BDDK kararlarının ardından Reuters’ta yer alan değerlendirmede ise “Faiz artışını gerçek oyun değişikliğinin takip etmesi gerekiyor” dendi.

Türk politika yapıcıların zor dönemeçlerde beklenmeyen kararlar verebildiğine işaret edilen haberde, analistlerin, faiz kararının, “Türkiye’nin para politikası çerçevesinde bir değişimin müjdecisi olabileceği” yorumuna yer verildi.

Deutsche Bank’tan Christian Wietoska, TCMB’nin kararını “oyun değiştirici” olarak değerlendirdi ve “Yeniden güven oluşturması ve yatırımcı duyarlılığını geliştirmesi gereken TCMB için cesur bir karardı” dedi.

BDDK’nın swap limitlerini artırdığı hatırlatılan haberde, BlueBay Asset Management’tan Timothy Ash’in “Cesaret verici bir adım, Türk yetkililerin nihayet durumu anladığını gösteriyor” ifadelerine yer verildi.

Ash, TL’yi satmaya çalışan yabancılara verilen yanıtın, yabancıların Türkiye’den çıkışını teşvik ettiğini ve dönüş konusunda caydırdığını vurguladı.

EK FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ

Haberde 200 baz puanlık faiz kararının yabancı yatırımcılar tarafından olumlu karşılandığı aktarılsa da, analistlerin, Ankara’dan yıl sonuna kadar faizi yüzde 10,25’ten yüzde 12’ye çekmesi beklentisine yer verildi.

Commerzbank’tan gelişen piyasalar ve döviz analisti Tatha Ghose, “Türkiye’de faiz enflasyonun 100 ya da 200 baz puan üzerinde olmalı” dedi. Enfasyonun ağustosta yüzde 11,77 olduğu düşünüldüğünde Ghose’un işaret ettiği oran yüzde 12-14 aralığında bir seviyeye denk geliyor.

“DEVAMI GELMESİ İŞE YARAMAZ”

Ghose, “Eğer bu adım kalıcı olmazsa ve faizi enflasyonun altına çekme yönündeki para politikası uygulamaları son bulmazsa, bu adım işe yaramaz, TL için sadece geçici bir rahatlama olur” değerlendirmesini yaptı.

Faiz kararının ardından TL’de değerlenme olduğuna ancak hızla kazanımların büyük bölümünün geri verildiğine dikkat çekilen haberde, bu durumun yatırımcıların faiz adımının devamı, piyasa faizlerine nasıl yansıyacağı ve zor durumdaki ekonomide sürdürülebilirliği konusundaki şüphelerinin göstergesi olduğuna dikkat çekildi.

EKİM VE KASIMDA 10 MİLYAR DOLARLIK DIŞ BORÇ ÖDEMESİ VAR

CitiGroup’tan Dirk Willer ise, ekim ve kasım aylarında özel sektörün 10 milyar dolarlık dış borç ödemesi olduğuna ve düşük rezerv seviyelerine işaret ederek, bu durumun TL üzerinde yeni bir baskı oluşturabileceğini dile getirdi.

Haberde son olarak, ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs’ın, “2020’de TL’yi desteklemek için yaklaşık 80 milyar dolarlık rezerv yakıldı” tahminine yer verildi.