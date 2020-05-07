“Dünya liderliği Çin’e geçecek, yeni komünizm ve faşizm örnekleri göreceğiz”

Dünyanın en büyük hedge fonu Bridgewater Associates’ın patronu Ray Dalio, corona virüsü salgını sonrası dünya düzeninin alacağı hal ve küresel ekonominin geleceği üzerine çok çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Japon Nikkei’ye konuşan ABD’li ünlü yatırımcı, corona virüs salgınının dünya düzeninde kaymaya neden olduğunu ve yaşananların Büyük Buhran ile İkinci Dünya Savaşı arasındaki 1930-1945 dönemİ kadar önemli olduğununu belirterek “Çin’in bu süreçten dünyanın başat gücü olarak çıkacak” dedi.

Bir salgının dünya ekonomisini paramparça edebileceğini öngörmekte başarısız olduğunu itiraf eden Dalio, salgın sonrasında hem ülkeler arasında hem de ülkeler içinde servet ve güç çatışmalarının artacağı öngörüsünde bulundu.

ZATEN KRİZ OLACAKTI, VİRÜS TETİKLEMİŞ OLDU

Dalio’nun açıklamalarından satır başları şöyle:

* Salgın öncesinde küresel ekonomide müthiş bir kırılganlık vardı ve kaçınılmaz olarak bir ekonomik kriz olacaktı, virüs sürpriz tetikleyici oldu.

* Yüksek borç ve devasa servet eşitsizliğinin olduğu ülkelerde merkez bankalarının normal borç döngüsünü sürdürecek gücü kalmamıştı.

* Bu süreç en çok 1930-1945 dönemine benziyor. Merkez bankaları çaresizce yeni para yaratarak gelir ve bilanço deliklerini doldurmaya çalışıyor.

YETERLİ TASARRUFU OLMAYANLAR İFLAS EDİYOR

* Yeterli tasarrufu olmayan ülkeler, şirketler ve kişiler iflas ediyor. Aynı nedenler 1930-1945 döneminde de var olduğu için,

bu durum küresel jeopolitik dengeyi ve dünya düzenini değiştirecek.

* Servet ve güç üzerine çatışmalar olacak. Sosyalizm ile kapitalizme dair daha fazla sorgulama olacak. Başta Çin ile

ABD arasında olmak üzere ülkeler arasında servet ve güç üzerine daha fazla çatışma ve mücadele olacak.

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DOLARIN DÜŞÜŞÜNÜ GÖRECEĞİZ

* Kısa vadede ABD’nin dünya parası olan dolar yaratmaktan kaynaklanan büyük bir gücü var. Bugün olduğu gibi, dolar cinsinden büyük miktarda borçları çevirmek için dolara büyük bir talep olması, ABD’ye büyük bir güç veriyor.

* Bu borçlar iflaslar ya da dolar basımı yoluyla birçok yıl içinde silindiğinde, rezerv para olarak doların değerinin düşüşünü göreceğiz. Bu durum ABD’nin ekonomik gücünü müthiş derecede zayıflatacak.

* Tarih, tüm imparatorlukların borçları ve para birimleriyle yükseldiğini ve düştüğünü göstermiştir. Britanya ve Hollanda imparatorluklarının ve onların rezerv paralarının akıbetine benziyor.

YUAN’IN DÜNYA REZERV PARASI OLMASI ZAMAN ALACAK

* ABD’nin düşünün ardından Çin yeni dünya lideri olacak ama bu süreç devrimsel değil evrimsel bir süreç izliyor. Çin dünya ekonomisinin liderliğini çok uzun olmayan bir sürede alacak ancak ABD de uzunca bir süre muhtemelen rakip güç olacak. ABD ve Çin arasındaki rekabet ve anlaşma dünya için büyük önem taşıyacak.

* Yuan’ın rezerv para olması biraz daha zaman alacak ve yavaş evrimsel bir süreç izleyecek. Dünyanın rezerv parasına sahip olmak için açık sermaye piyasalarına sahip olmanız gerekiyor.

* İspanyol gribi pandemisinin ekonomi üzerindeki etkisini göremedim, o dönemki ekonomik gerilemeyi yanlış bir şekilde savaş sonrası düzeltme olarak varsaydım. Corona virüsü pandemisine kadar bu durumu göremedim. Bu konuda kendime kızıyorum.

GELİŞEN ÜLKELERDE ÇÖKÜŞLER OLACAK

* Zayıf bilançolara sahip olan gelişen ülkeler, yerel para basacaklar ve kredi ve enflasyonu sorunu yaşayacaklar.

Devasa finansal yardıma ihtiyaçları olacak ve batacaklar. Bu durumdan kurtulmak için güçlü bilançolara ve rezerv paraya ihtiyacınız var.

* Kapitalizm ile sosyalizm arasında bir kavga dönemi ve servetin yeniden dağılımında büyük değişim olacak.

* Endişe ediyorum ki bu süreç, 1930’larda yaşananlara benzer olacak ve komünizm ile faşizmin modern versiyonları ortaya çıkacak.

* Dünya düzenini yeniden yapılandırma mücadelesinin yaklaşık beş yıl süreceğini ve kazananlar ile kaybedenler netleşecek. Ama bu yeniden yapılanma da geçici bir düzeltme olacak. Bu süreci daha iyi bir dönem takip edecek.