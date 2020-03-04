Dünya Sağlık Örgütü temassız ödemeyi öneriyor

Konuyla ilgili açıklama yapan BKM Genel Müdür Yardımcısı Celal Cündoğlu, “Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri oldukça önemli bir konu hakkında uyarıda bulundu. Temassız ödemeler hızlı ve güvenli olmasının yanı sıra hijyenik olmasıyla da öne çıkıyor. Nakit paralar elden ele geçerek virüs ve bakterilerin yayılma riskini artırıyor. Temassız kartınızı ise alışverişlerinizde kasa görevlisine vermek zorunda kalmıyorsunuz. BKM olarak temassız ödemelerin hijyenik olduğu konusunda farkındalık yaratmak için çalışıyoruz” dedi.

Türkiye’de temassız ödemeler konusunda olumlu gelişmelerin yaşandığını belirten Celal Cündoğlu, temassız ödeme adedinin son 4 yılda 17 katına çıkarak yıllık 502 milyon adede ulaştığını belirtti. Temassız kart sayısının da her geçen gün artmaya devam ettiğini söyleyen Cündoğlu, her 2 kredi kartından 1 tanesinin temassız özellikli olduğu 2019 yılında, temassız kredi kartı adedinin 38 milyona ulaştığını ifade etti.