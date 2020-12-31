Dünyada 2020’de faizin arttığı üç ülkeden biri Türkiye

Pandemi döneminde dünya genelinde merkez bankaları, ekonomileri canlandırmak için parasal genişlemeye gitti ve birçok ülkede faizler düşürüldü. Faizler, tarihi düşük seviyelere geriledi, birçok ülkede eksi faizler görüldü.

Avrupa gibi faizin değişmediği ülkelerde ise faiz zaten sıfır ve eksi seviyelerde olduğu için yeni bir indirime gerek olmadı. Bu ülkeler, varlık alımları yoluyla parasal genişlemeye gitti.

Bloomberg’ün derlemesine göre, dünyada 2020’de faizin arttığı ise sadece üç ülke oldu: Danimarka, Güney Sudan ve Türkiye…

GELİŞEN ÜLKELERDE TEK FAİZ ARTIŞI TÜRKİYE’DE

Danimarka’da merkez bankası, faizi mart ayında yüzde -0,75 seviyesinden yüzde 0,60 seviyesine yükseltti. Ancak faiz artışına rağmen eksi faizde kalmayı devam ettirdiği için bu ülke Güney Sudan ve Türkiye’ye göre başka bir kategoride yer aldı.

Uzun iç savaş sonrası 2011’de bağımsızlığını ilan eden ancak iç savaşın izlerini taşımaya devam eden ve enflasyonun yüzde 11’in üzerinde olduğu Güney Sudan’da merkez bankası, kasımda faizi yüzde 10’dan yüzde 15’e yükseltti.

Türkiye’de ise mayısta ekonomiyi canlandırmak için yüzde 8,25 ile enflasyonun altına çekilen faizler, döviz kurları ile enflasyonun kontrolden çıkması üzerine geçen hafta yüzde 17’ye kadar yükseltildi.

Türkiye, gelişen ülkeler liginde 2020’de faiz artıran tek ülke oldu.

Türkiye, dünyada faizin en yüksek olduğu 9. ülke konumunda bulunuyor.

İlginizi Çekebilir Yüksek faiz liginde şampiyon yaptılar