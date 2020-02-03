Dünyada bir ilk: Milyonlarca kişi evden çalışıyor

Çin’de corona virüsü salgını nedeniyle birçok şehirde on binlerce iş yeri kapalı tutulurken, milyonlarca kişi evden çalışmaya başladı. Salgın nedeniyle Çin’de dünyanın en büyük evden çalışma deneyiminin yaşanmakta olduğuna dikkat çeken Bloomberg, “evden çalışmak artık bir ayrıcalık değil, bir zorunluluk” yorumunda bulundu.

Binlerce fabrika, otel, iş yeri, dükkan ve restoranın kapalı olduğu ülkede, insanlar evlerinde olduğu için sokaklar “hayalet şehire” dönmüş durumda. 3 Şubat itibarıyla piyasalar açılsa da, birçok şehir ve sektörde yeni ay yılı tatili 10 Şubat’a kadar uzatıldı.

Evden de olsa işlerini sürdürmeye çalışan şirketler, müşterilerle görüşmeleri ve toplantıları, online platformlar üzerinden organize etmeye çalışıyor.

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GÖRÜNTÜLÜ KONUŞMA UYGULAMALARI DEVREDE

Şangay’da 400 kişinin istihdam edildiği bir reklam ajansı yöneticisi olan Alvin Foo, “Bu ölçekte insanın evden çalışmasını test etmek açısından iyi bir fırsat” değerlendirmesinde bulundu. Birlikte çalışma yerine tek başına çalışmanın zor olduğunu belirten Foo, görüntülü konuşma uygulamaları ve telefonla işleri sürdürmeye çalıştıklarını söyledi.

Finans, sigorta, lojistik ve hukuk alanlarında çalışan beyaz yakalıların bir kısmı için evden çalışmak mümkün ancak fabrikalarda evden çalışma seçeneği bulunmuyor ve birçok fabrikada çarklar dönmüyor.

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PAYLAŞIMLI OFİSLER BOŞ KALDI

Şangay’da bir spor salonu sahibi olan Fenix Chen, müşterilerine video göndererek evlerinde egzersiz yapmaları için öneriler sunduğunu belirtti.

Paylaşımlı ofis konseptiyle çalışan ve son yıllarda sayıları hızla artan mekanlar da salgından en olumsuz etkilenenler arasında yer aldı. Bu tür ofisleri işleten Beeplus şirketinden Dave Tai, “Çok zor bir dönem olacak” dedi. Şirketin, Pekin’deki mekanının açılışı da ertelendi.