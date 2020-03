Dünyada gazeteler piyasalardaki 2020 depremini böyle gördü

FINANCIAL TIMES: İngiliz gazete “Petrol fiyatlarındaki çöküş hırpalanmış piyasaları sarstı” manşetiyle çıktı ve spotta “Ham petrol fiyatları yüzde 30 düştü, FTSE ve S&P borsaları alt üst oldu, New York borsasında işlemler durdu, virüs

korkuları arttı” bilgilerine yer verdi.

Gazete, 3 Mart’ta 52,6 dolar olan Brent tipi ham petrol fiyatlarının dün 31 dolara kadar düştüğünü gösteren bir grafikle birlikte petrolde fiyat savaşı başlatan Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve fiili lideri Muhammed Bin Salman’ın fotoğrafını da kapağa taşıdı.

Kapakta ayrıca, Michael Mackenzie’nin “Agresif borca dayalı strateji sona doğru gelirken yatırımcılar için müzik durdu” başlıklı yazısı yer aldı.

THE GUARDIAN: İngiliz gazete “Virüs korkuları panik satışları tetikledi, borsalarda 2008’den sonraki en büyük düşüş oldu” manşetiyle çıktı.

Londra’da FTSE borsasının bir günde 125 milyar sterlin değer kaybı, yüzde 7,7’lik düşüşün FTSE tarihindeki en yüksek beşinci düşüş olduğu ve ABD’de Dow Jones endeksindeki 2 bin 13 puanlık kaybın rekor olduğu bilgileri de kapakta yer aldı.

Kapakta ayrıca FTSE endeksinin dünkü çöküşüne dair grafiğe de yer verildi.

THE WALL STREET JOURNAL: ABD’nin önemli gazetelerinden WSJ, “Küresel piyasalar sendeledi” manşetiyle çıktı. Kapakta, ABD’de Dow Jones borsasının yüzde 7,8 ile 2008’den bu yana en kötü düşüşüne imza attığı, petrol fiyatlarında 1991’deki Körfez Savaşı sonrası en büyük düşüşün gerçekleştiği ve tarihte ilk defa ABD 30 yıllık Hazine tahvilinin yüzde 1’in altına düştüğü bilgilerine yer verildi.

Kapakta ayrıca, ABD’de S&P 500 endeksinin dün yüzde 7,6, yıl başından bu yana da yüzde 15 düştüğü bilgileri yer aldı.

Petrol fiyatları ve S&P 500 endeksindeki çöküşe dair grafikler de kapakta yer verilen diğer unsurlar oldu.

THE NEW YORK TIMES: “Virüs nedeniyle dünya titrerken piyasalar sarmal içinde hareket ediyor” manşetiyle çıkan Amerikan The New York Times gazetesi, “Sağlık krizi yatırımcıları ve petrol fiyatlarını baskılarken, ekonomik durgunluk korkuları artıyor” ifadelerine yer verdi.

Gazete ayrıca, talepteki azalma nedeniyle akaryakıt sektörünün iflas ve işten çıkarmalarla karşı karşıya olduğunu yazdı.