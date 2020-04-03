Dünyada seks oyuncağı ve prezervatif satışları arttı

Corona virüsü sebebiyle dünyanın dört bir yanında uygulanan izolasyonla cinsel içerikli ürünlere de ilgi arttı. Financial Times'ta yer alan habere göre Almanya'nın en büyük proplastik üreticisi Ritex'in satışları mart ayında iki katına çıkarken firmanın ürettiği prezervatif miktarı da iki katına çıkarak 12.7 milyon adede yükseldi.

İngiltere'nin yaygın iç çamaşırı mağazası zincirlerinden Ann Summers ise seks oyuncakları satışının geçen yılın aynı dönemine göre mart ayında yüzde 27 arttığını açıkladı.

Cinsel sağlık terapisti Axel-Jürg Potempa aralık ayına yakın pek çok doğum beklediklerini ifade etti.

Ritex'in genel müdürü Robert Richter prezervatif satışlarındaki artışın sosyal izolasyonun uzun süreceği endişesiyle tıpkı tuvalet kağıdında olduğu gibi panik alımları olduğunu söylüyor.

Dünyada kullanılan her beş prezervatiften birinin üreticisi olan Karex de Malezya'daki fabrikasını sosyal izolasyondan dolayı kapatma kararı aldığını açıkladı.

Çin ve Hindistan'daki başka prezervatif fabrikalarının da kapanmasıyla uzun vadede arzda bir sıkıntı yaratabileceği ifade ediliyor.