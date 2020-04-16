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Dünyanın en fakir ülkelerinin borç ödemeleri donduruldu

G20 maliye bakanları ve merkez bankası başkanları, dünyanın en fakir ülkelerinin, borç geri ödemelerinin yıl sonuna kadar dondurulması konusunda anlaştılar.

09:11 -
Haberler Ekonomi
Dünyanın en fakir ülkelerinin borç ödemeleri donduruldu

G20 dönem başkanı Suudi Arabistan’ın Maliye Bakanı Muhammed al-Jadaan yaptığı açıklamada, borç ana para ve faizlerinin geri ödemelerinin dondurulmasının fakir ülkelere sağlık sistemlerini iyileştirmekte ve corona virüs salgını ile mücadelede harcamaları için 20 milyar dolar kaynak sağlayacağını vurguladı.

IMF Başkanı Georgieva da yaptığı açıklamada, “G20 olağanüstü hızlı karar aldı. Borç rahatlatması herkesin çıkarına. Global toplum, bu global salgın karşısında ancak en zayıf üyesi kadar güçlü olabilir” diye konuştu.

IMF’nin verdiği bilgiye göre özel sektörden kreditörler G20’nin bu borç rahatlama çabasına gönüllülük temelinde katılacaklar. (FOREKS)

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Corona Dolar IMF Maliye Bakanı Merkez Bankası para Sağlık Suudi Arabistan
Son güncelleme: 09:12 16.04.2020
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