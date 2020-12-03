Dünyanın en zengin adamı Bezos’a karşı işçiler ayaklandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınında fırsatçılık yapıp haksız kazanç sağladığı iddia edilen dünyanın en zengin adamı Jeff Bezos, Amazon işçileri tarafından protesto edildi.

Reuters’ta yer alan habere göre, işçi haklarının ihlali konusunda sık sık gündeme gelen Amazon şirketinin, corona salgını döneminde büyük kazanç sağladığı iddia edildi.

İşçiler ise krizi fırsata çeviren Bezos’a çağrıda bulunarak, sağlıklı ortamda çalışma ve maaşların artırılmasını talep etti. Eylemciler, Amazon’daki sağlıksız çalışma koşulları sonucu 20 bine yakın çalışanın coronaya yakalandığını iddia etti.

“YASAMAYI HAREKETE GEÇİRMEYE HAZIRIZ”

İşçilerin başlattığı “Amazon Ödeme Yap” kampanyasına 34 ülkedeki 400’den fazla milletvekili destek verdi. Bezos’a mektup yazan vekiller, işçilere ödeme yapılmasını ve pandemi döneminde işten çıkartılan işçilerin geri işe alınması çağrısında bulundu.

Mektupta, “‘Amazon Ödeme Yap’ kampanyasını desteklemek için dünya genelinde yasama organlarımızla harekete geçmeye hazırız” ifadesi kullanıldı.

Söz konusu mektuba ve protestolara ilişkin Amazon’dan yapılan açıklamada “Güvenli çalışma koşulları, ücretler ve sosyal haklar da dahil olmak üzere çalışanlarımızı ve müşterilerimizi desteklemek konusunda güçlü bir geçmişe sahibiz” denildi.

AB’DEN AMAZON’A SUÇLAMA

Avrupa Birliği geçtiğimiz aylarda Amazon’u rekabetçi ortama zarar vermekle suçlamış ve çevrim içi satış yapan diğer küçük işletmelere karşı ‘adaletsiz avantaj’ elde ettiğini ve bu duruma karşı gücünü ve verilerini kullandığını iddia etmişti.

Amazon ise, küresel pazarın yüzde 1’inden daha azını temsil ettiğini ve ülkelerde faaliyet gösteren daha büyük perakendeciler bulunduğunu söyleyerek ABD’nin açıklamasını reddetmişti.

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