Dünyanın en zengin insanı Bezos: Protestoları destekliyorum

Afro-Amerikalı George Floyd'un polis tarafından öldürülmesinin ardından tüm dünyada Black Lives Matter (Siyahilerin hayatları önemli) hareketine destek çığ gibi büyüdü. Dünyanın en büyük perakende şirketi Amazon da bu sloganı kullanarak desteğini gösterdi.

CNBC'de yer alan bir habere göre Amazon CEO'su Jeff Bezos, Instagram hesabından kendisine gelen bir maili paylaştı. Adı gizlenen mail sahibi, Bezos'a, “Black Lives Matter, rahatsız edici ve saldırgan bir slogan. ALL LIVES MATTER (Tüm hayatlar değerlidir)” şeklinde serzenişte bulundu.

Black Lives Matter karşıtları, All Lives Matter'ın yanı sıra protestolar sırasında hayatını kaybeden polislerin üniformalarından esinlenerek ortaya çıkan Blue Lives Matter (Mavi Yaşamlar Değerlidir) sloganını kullanıyor.

‘IRKÇILIĞA KARŞI BİR SLOGAN'

Bezos, kendisine gelen bu maile yanıt olarak şunları yazdı: “Sizinle aynı fikirde değilim. Black Lives Matter, diğer hayatların önemli olmadığı anlamına gelmiyor. Bu slogan ırkçılığa ve siyah insanların hayatlarının adalet ve kolluk kuvvetlerimiz karşısında içinde bulunduğu orantısız riske karşı yükselen bir ses. Siyah ebeveynlerin aksine hiçbir zaman oğlumun göz altındayken boğularak öldürüleceği endişesi taşımıyorum. Polisin ölümcül davranışları karşısında başlayan protesto hareketlerini desteklediğimi ve duruşumun değişmeyeceğini bilmenizi istiyorum.”

10 MİLYON DOLAR BAĞIŞ

Amazon, siyah insanların karşılaştığı ırkçı ve şiddet dolu olaylara tepki gösteren şirketlerden sadece biri oldu. Amazon, Twitter hesabından siyahlar'a karşı olan eşitsiz ve acımasız tutumun son bulması gerektiği mesajını paylaştı. Ayrıca bu konuda mücadele eden sosyal kurumlara 10 milyon dolar bağışlanacağı açıklandı.

AMAZON'A POLİSLE BAĞLARI NEDENİYLE TEPKİ DE VAR

Diğer taraftan Amazon, polisle olan bağları nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olmuş durumda. Binden fazla polis departmanı, Amazon'un sahibi olduğu akıllı kapı güvenliği şirketi Ring ile çalışıyor. Buna ek olarak insan hakları örgütleri, Amazon'un yüz tanıma teknolojisi olan Rekogntion'ın göçmenler ve dini azınlıklar için tehdit oluşturduğunu iddia ediyor.