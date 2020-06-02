Düşük faizli kredi fırsatı! Ziraat Bankası kredi ekranı ve ödeme tablosu…

Corona virüsü sürecinde ekonomileri zarar görenlerin toparlanmalarına imkan sağlayacak kredi paketleri açıklandı. Ziraat Bankası’nın bu kapsamda vereceği krediler ise şu şekilde…

ZİRAAT BANKASI KONUT KREDİSİ

Ziraat Bankası’nın açıkladığı konut kredisi paketi şu şekilde; Sıfır veya ikinci el konutlar için, azami 500 Bin TL'ye kadar (500 Bin TL dahil ) azami 12 ay ödemesiz dönemli azami 180 ay vade ile konut finansmanı imkanı sunulacaktır.

İstanbul, Ankara ve İzmir'de azami kredi tutarı sınırı 750 Bin TL'dir (750 Bin TL dahil).

ZİRAAT BANKASI DESTEK KREDİSİ

Ziraat Bankası’nın açıklamasına göre; Mobilya, elektronik, beyaz eşya, ev tekstil, çeyiz ve bisiklet finansman ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik olarak, anlaşma sağlanan firmalardan satın alınacak ürünler, azami 6 ayı ödemesiz olmak üzere azami 60 ay vade ile kredilendirilebilecektir.

ZİRAAT BANKASI’NIN TAŞIT KREDİSİ AÇIKLAMASI

Ziraat Bankası taşıt kredisi hakkında şu açıklamayı yayınladı; Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize 1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi, İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize 2.El Taşıt Destek Kredisi sunmaktayız.

1.El-Sıfır Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi

Yerli üretim yapan anlaşmalı firmalardan sıfır km binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize firmalar ile yapılan anlaşmalar bazında değişmek üzere aylık %0,49 – %0,69 faiz oranı ile taşıt kredisi imkanı sunmaktayız.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,69 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 10,7983’tür.

2.El Taşıt Destek Kredisi

İkinci el binek araç (motosiklet dahil) veya ticari araç satın alacak bireysel/kurumsal müşterilerimize %0,82 faiz oranı azami 6 ay ödemesiz toplam azami 60 ay vadeli ile 2. El Taşıt Destek Kredisi ürünü sunmaktayız.

2. El Binek Otomobil ve Ticari Taşıt Kredilerinde azami üst limit 150 Bin TL olacaktır.

Bu kapsamda, 7 yaşına kadar ikinci el otomobiller için kredi kullanılabilecektir.

50.000 TL tutarlı, 36 ay vade, aylık %0,82 faiz oranı, %0,50 kredi tahsis ücreti ile kullandırılan taşıt kredisinin yıllık maliyet oranı % 12,8768’dir.