Düşük faizli kredi konuta zam olarak yansıdı!

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Üç kamu bankası ekonomiyi canlandırmak adına çeşitli kredi paketleri hazırladı. Faiz ve vade avantajı olan konut ve taşıt kredisi ürünler arasında öne çıkarken finansman koşullarının uygun olmasıyla birlikte konut ve ikinci el otomobil fiyatları yükseldi. Uzmanlar satın alımlar için bir süre daha beklenmesi tavsiyesinde bulunuyor.

Bursalı emlakçı Mustafa Can, kamu bankalarının faiz oranlarını düşürmesinin konut ve araç piyasasını olumsuz yönde etkilediğini söyledi. Can, “Deprem oluyor kiralar artıyor, salgın oluyor market fiyatları artıyor. Şimdi faizler düştü talep arttı, konut ve ikinci el araç fiyatları yükselişe geçti. 50 bin TL’lik yer oldu 70 bin TL. Bu durum biraz saman alevine benziyor. Biraz böyle gidecek ardından piyasa normale dönecek. Bir şeyin değeri vardır. Sürekli o değerin üzerinde bulunması mümkün değil” diye konuştu.

FAİZ İNDİRİMİ YARAR DEĞİL ZARAR

Bursalı oto galerici Ümit Gümüş ise düne kadar 30 bin TL’nin altında olan ikinci el bir aracın kamu bankalarının faiz indirimine gitmesi ile 35 bin TL’ye kadar çıktığını söyledi. “Düşük faiz piyasayı hareketlendirdi” diyen Gümüş, “Talep artışı ikinci el oto fiyatlarının artmasına neden oldu. Benim düşüncem faiz indirimi yarar değil, zarar” dedi.

İNŞAAT SEKTÖRÜ HAZIRLIKSIZ YAKALANDI

Eskişehir Emlak Komisyoncuları Oda Başkanı Gazi Çelik, bankalardaki faiz oranlarının düşmesinin emlak ve otomobil fiyatlarının artmasına neden olduğunu belirterek, “Geçen sene faizlerin yüksek olmasından dolayı fazla bir inşaat yapan olmadı. Bir önceki sene 20 bin ruhsat verildiyse geçen sene 10 bin ruhsat verildi. Emlak fiyatlarında artış yaşanmaya başladı. Düşük banka faizlerinin devam etmesi ile emlak fiyatlarında yüzde 20'ye yakın bir artış olacağını bekliyorum” diye konuştu.

İNSANLAR ŞİMDİKİ FİYATLARDAN DAHİ ALAMIYOR

Antalya Emlakçılar Oto Galericileri ve İş Takipçileri Oda Başkanı Şeref Sağlam, faizlerin düşmesiyle ev fiyatların yükselmesine bir anlam veremediğini belirterek “Herkes tutturmuş faiz 0.64'de düştü hemen daire fiyatını yükseltelim” anlayışında olduğunu söyledi. Sağlam şöyle konuştu: Faiz oranları düşünce ev sahipleri şunu zannetti, “Bu kredi herkese verilir, herkes gider alır. Alım gücü çok insanlarda”. Bu nedenle fiyatları artıma girişimleri oldu.

Neye göre ev fiyatlarını yükseltme taraftarı oldunuz. ‘Faiz düştü' diyorlar. İnsanlar zaten şu andaki fiyatlarımızdan alamıyorlar daireleri, konutları, arabaları. Alamadıkları için piyasa zaten durağanlık yaşıyor. Sonuçta salgınında getirdiği ekonomik bir daralma var. Önüne gelene bu 0.64'lük faizli konut kredisi veriliyor diye düşünülüyor. Bu fiyatları yükseltenler bunun cezasını çekip fiyatları tekrar düşürecekler. Şu an Antalya'da daire ve konut fiyatlarında yüzde 5 ila, yüzde 10'luk bir yükselme söz konusu. Fakat bu suni bir yükselme mutlaka bitecek.”

‘TALEP PATLAMASI YAŞANIYOR’

Şu anda ikinci el sektöründe yüzde 30 gibi yüksek oranda bir artış olduğunu belirten Mersin Galericiler Derneği Genel Sekreteri Gürkan Göçer, bunun nedeninin salgın sürecinde 3 aydır Türkiye'ye araç girişinin yasak olmasını olduğunu söyledi. Salgın sürecinde Türkiye'de üretimde önemli ölçüde düşüş olduğunu kaydeden Göçer, “3 ayda ancak 20 gün üretim oldu. Ayrıca, salgın nedeniyle toplu taşıma araçlarına binmekten kaçınılması nedeniyle de ikinci ele dönüş oldu. Şu anda orta segment 50-100 bin TL'lik araçlarda talep patlaması yaşanıyor. Banka faizlerinden dolayı da yüzde 20'lik bir artış daha bekliyoruz. Bu da ikinci el araçlarında yüzde 50 gibi bir artışa ulaşacak gibi görünüyor” ifadelerini kullandı.

“BANKALAR DÜŞÜK KREDİYİ ONAYLAMIYOR”

Mersin'de emlakçı İbrahim Mercandağ, faizlerin düşüşünün gayrimenkul satışlarını etkilemediği görüşünde. Mercandağ, “Çok soran var ancak alan yok. Krediler düştü ancak, müteahhitler aşırı bir fiyat artışı yaptı. 300 bin TL'lik dairenin fiyatına 400 bin fiyat biçiliyor. Bu nedenle emlak sektöründe önemli bir hareketlilik yok gibi görünüyor.

Başka bir emlakçı Uğur Velioğlu ise şu an emlak piyasanın net olmadığını söyleyerek, “Bankalar krediyi onaylamıyor. Bu da sektöre istenilen hareketi getirmedi. Kredi faizlerinin düşmesi talepleri artırdı. Ancak, bankalar buna karşılık veremedi gibi duruyor. Şu an emlak piyasası flu” dedi.

FAİZLERİN İNDİRİLMESİ PİYASAYI VE FİNANS YÖNETİMİNİ RAHATLATACAK

Bodrum Esnaf Sanayici ve İş Adamları Derneği (BESİAD) Başkanı Engin Kaplan, “Pandemi sürecinin çıkışında yeni normalleşme sürecinde Bodrum ve bölgesinde emlak sektöründe ciddi bir hareketlilik başladı. Ancak inşaat maliyeti ve arsa maliyetleri de en az 2-3 kat oranında yükseldi. Ev ve villa almak isteyen çok insan var, ancak maliyetlerin artması sektördeki fiyatları da ciddi oranda etkiledi. Faizlerin düşmesi uzun vadeli kredilerin açılması bu yönde olumlu olabilir” diyor.

“TAM KONUT ALMA ZAMANI AMA…”

Samsun Tüm Emlakçılar Meslek Odası (SATEM) Başkanı Mevlüt Oral da faizlerin ancak 0,50'nin altına düşmesiyle emlak piyasalarının daha hızlı hareketleneceğini belirterek şöyle konuştu, “Faizler düşmeye başlayınca corona virüs döneminde evlerini satmaya çalışan müteahhitler veya ev sahipleri piyasanın 50-60 bin TL altında fiyat verirken, faizler düşünce bu rakamları normal fiyatlarının da üstüne çıkardılar. Yani sıkıntılı dönemde 400 bin liralık dairesini 340-350 liraya satmaya çalışan bazı kişiler, faizlerin düşmesiyle aynı daireyi 450-460 bin liraya satmaya çalışıyor” diye konuştu.

KONUT KREDİSİNİN DETAYLARI

Birinci el/sıfır veya ikinci el konut alımlarında düşük faiz oranı ve 12 aya kadar ödemesiz dönemi olan 15 yıla varan vade ile finansman imkanı sunulacak.

Sıfır konut ödeme tablosu:

Müşteri başına verilebilecek kredi miktarı sınırlandırılmış olup; üç büyük ilde (İstanbul, Ankara ve İzmir) krediye konu olacak konutlar için 750 bin TL, diğer şehirler için ise en fazla 500 bin TL'ye kadar kredi kullanılacak. Kredi kullanımında %10'dan başlayan, düşük özkaynak/peşinat oranı uygulanacak.

Bu kapsamda birinci el/sıfır konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, 15 yıla kadar vade ve aylık %0,64 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

AZAMİ 12 AY ÖDEMESİZ DÖNEMLİ

İkinci el konutlar için azami 12 ay ödemesiz dönemli, azami 15 yıl vade ve aylık %0,74 faiz oranı ile finansman imkanı sunulacak.

İkinci el konut ödeme tablosu: