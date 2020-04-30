E Devlet sosyal yardım başvuru işlemleri neler? 1000 TL nakdi yardım başvuru ekranı…

1000 TL sosyal yardımda vatandaşların başvuruları devam ediyor. Toplamda 4,4 milyon aileye ulaşacak olan 1000 TL pandemi sosyal yardım desteği için e-Devlet Kapısı üzerinden T.C kimlik no ve şifreler ile giriş yapılarak kolayca başvurular tamamlanabiliyor. İlk iki faz ödemeleri sonrasında 3. faz için başvuru alınacağı geçtiğimiz günlerde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından açıklanmıştı. Bu açıklama sonrasında e-Devlet’ten sosyal yardım başvuruları başlamıştı. Binlerce vatandaş 1000 TL sosyal yardım için başvuru yapmaya devam ediyor. Peki sosyal yardım başvuru şartları neler? Kimler 1000 TL sosyal yardım parası alabilir? İşte e-Devlet nakdi destek başvuru işlemleri ve detaylı açıklamalar…

E-DEVLET SOSYAL YARDIM BAŞVURU NASIL YAPILIR?

e-Devlet üzerinden, pandemi sosyal destek yardım başvurusu;

‘* TC kimlik numaranızın son hanesine göre,

* 0 – Pazartesi

* 2 – Salı

* 4 – Çarşamba

* 6 – Perşembe

* 8 – Cuma günlerinde başvurularınızı yapabilirsiniz.

* Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama yok’ yapabilir.

E-DEVLET PANDEMİ SOSYAL YARDIM BAŞVURU EKRANI

PANDEMİ SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN OLACAK?

Bakanlık sosyal yardımların üç kısımda ödeneceğini belirtmişti. 1. faz ödemeleri aybaşında hesaplara geçmişti. 2. faz ödemeleri ise geçtiğimiz hafta başlamıştı. Bu ödemelerin de bu hafta içinde bitmesi gerekiyor. e-Devlet üzerinden başvuru yapılan 3. Faz sosyal yardım ödemelerinin de Mayıs ayının ilk haftasında başlayacağı tahmin ediliyor.

3. FAZ YARDIMLARI BAŞVURULARI E-DEVLET ÜZERİNDEN OLACAK

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2. Faz yardımların tamamlanmasının ardından 3. Faz için de hazırlıkların başlayacağını söyledi. Bakan Selçuk, “3. Faz sosyal yardımdan, daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-devlet üzerinden yapılacak. Corona virüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız” dedi. Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ayrıca duyurulacağını da belirtti.