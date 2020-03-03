e-ticarette Çin tedirginliği

Perakende sektörünün online alışverişler içindeki toplam payı 2019'da 42 milyar TL'ye ulaşırken, sektör 2020'ye büyüme hedefleri ve Çin tedirginliği ile girdi. Dev markaların üretim üssü olan Çin'deki pek çok fabrikanın üretime ara vermesinin şirketler ve dünya ticareti açısından risk yarattığına dikkat çekiliyor. Sektör, koronavirüs salgınının kontrol altına alınması ve tedarik zincirinin yeniden devreye girmesi ile 2020 için yüzde 35'lik büyüme hedefliyor.

Sektörde 2020'nin de fiyat rekabeti çerçevesinde şekilleneceğini aktaran Gittigidiyor Genel Müdürü ve TOBB E-Ticaret Meclis Başkanı Öget Kantarcı, bu yıl salgın ile dijitalleşmede yaşanacak gelişmelerin iki temel dinamik olarak öne çıktığına işaret etti.

Salgının kontrol altına alınamaması halinde dünya ticaretinin ciddi şekilde etkileneceğini kaydeden Kantarcı, “Uzakdoğu'da fabrikaların üretimleri durdurması risk yaratıyor. Bu bazı ürünlerin tüketici ile buluşamaması demek. 2020'de sektörün yüzde 30-35 büyümesi için KOBİ'lerin ve geleneksel markaların katkısını bekliyoruz. Perakende sektörü dijitalleşmede hâlâ yüzde 6'larda. Bu rakam gelişmiş ülkelerde yüzde 15-20'lerde” değerlendirmesini yaptı.

EN ÇOK CEP TELEFONU VE BEBEK BEZİ SATILDI

2019'da en çok satılan ürünlerin cep telefonu, bebek bezi ve kedi köpek maması olduğunu kaydeden Öget Kantarcı, 2020'de 2000 şirketi e-ihracat ile dünyaya taşıyacaklarına işaret ederek, 2020 yılında GittiGidiyor'u yüzde 40 büyütmeyi hedeflediklerini aktardı. Gittigidiyor olarak son 10 yılı bir başarı hikayesi olarak geride bıraktıklarına da işaret eden Kantarcı, 2019'da saniyede 1 ürün sattıklarını belirtti. Kantarcı, son günlerde tartışma konusu olan maske fiyatlarındaki fahiş zamlara ilişkin olarak ise “Biz bir pazar yeriyiz, ürün fiyatlarına biz müdahale etmiyoruz. Kanuni olarak ürün fiyatlarına dokunamıyoruz” bilgisini verdi.